Crianças são homenageadas em festejos de Santo Expedito em Guaiúba

Desde 2000, quando grupos missionários da cidade de Guaiúba começaram a festejar a passagem do seu padroeiro Santo Expedito, no dia 19 de abril, as comemorações foram se intensificando nesse período, inclusive com visitantes egressos de outras regiões fora do Município. É um santo carismático, venerado e acolhido.

Há poucos anos, o pequeno tempo de Santo Expedito ganhou nova estrutura fisica, com apoio dos católicos da localidade de Parranca, tendo à frente as missionárias Maúde de Castro Rebouças e Nidia de Sousa Almeida.

As celebrações marcam a presença festiva dos católicos de Parroncas e de comunidades vizinhas, como nesta sexta feira, data do no encerramento do evento em louvor ao Padroeiro Santo Expedito.

Uma programação sacro-social , tendo à frente o Padre Adriano Lima, pároco católico de Guaiúba. Vários projetos de valorização foram cumpridos. Nesta noite, a criançada será homenageada.