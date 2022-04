Criança de 10 anos tem reação a transplante de medula e família abre vaquinha para tratamento em SP

Realizar o transplante de medula óssea, em agosto de 2020, não foi o ponto final da luta do cearense Lucas, 10, contra o câncer. Após o procedimento, o menino desenvolveu a Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (DECH), uma reação do organismo às células doadas.

Diagnosticado com leucemia aos 4 anos de vida, Lucas precisou receber doação de medula óssea do irmão, João Victor, 23, cujo material era 50% compatível com o dele. As reações começaram a aparecer, então, na boca e no pulmão; e foram prontamente tratadas.

A família já se organizava para voltar a Fortaleza, onde morava antes de precisar de mudar para São Paulo em busca de tratamento para o pequeno – foi quando Lucas desenvolveu a DECH nas pernas, como relata a mãe, Febrônia Bezerra, 50.

Febrônia Bezerra Mãe de Lucas Ele fez radioterapia, pra diminuir a quantidade de linfócitos, que reagem às células doadas. É um tratamento experimental, pode dar certo ou não – a depender, a leucemia pode voltar. Com isso, não temos mais ideia de quando voltaremos a Fortaleza.

Diante dos altos gastos com aluguel, transporte, consultas especializadas, tratamentos e medicamentos, e da impossibilidade de voltar para casa, Febrônia decidiu abrir uma vaquinha para arrecadar recursos que ajudem na continuidade do tratamento de Lucas.

“Só meu cartão vem mais de R$ 2 mil todo mês, só de medicamentos. Tenho meu salário, mas só ele não dá. E ainda tenho outros 2 filhos”, contextualiza.

Os interessados em contribuir com a vaquinha pode acessar a página aberta pela família, neste link.

O que é a Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (Dech)?

No caso do transplante alogênico – quando as células-tronco vêm da medula de um doador –, existe a possibilidade de elas reagirem contra o organismo do receptor, mesmo que o doador seja um irmão ou irmã, como no caso de Lucas.

A DECH pode se manifestar de forma aguda ou crônica. Na aguda, a reação costuma ocorrer nos 2 primeiros meses e pode comprometer a pele, fígado ou trato gastrointestinal. Na crônica, surge em até 1 ano após o transplante e compromete vários órgãos, como olhos ou pulmão.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE