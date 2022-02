Criança de 10 anos fica com anel preso no dedo e família aciona Bombeiros em Massapê

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), retirou o anel que estava preso no dedo de uma criança de 10 anos, na últma quinta-feira (17), no município de Massapê.

De acordo com a 1º tenente Tatiany, as ocorrências de vítimas com dedo estrangulado por anéis são comuns.

A equipe realizou uma inspeção visual e, mediante a ausência de risco, apesar do dedo da criança se encontrar inchado, optaram pela utilização da minirretifica para fazer o corte da joia.

A bombeiro militar ressalta que o trabalho não oferece risco para a vítima. “Usamos uma lâmina fina embaixo da aliança que protege o dedo”, afirma.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, em 2021, foram realizadas 108 retiradas de joias, aneis, enquanto que em 2020, durante todo o ano foram realizadas 110 atendimentos. Em 2019 foram somente 61 ocorrências.

