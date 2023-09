Criança cearense que recebeu remédio mais caro do mundo tem novo movimento de pernas

A pequena Júlia Maria, 2, conhecida por ser a criança cearense que tomou a medicação mais cara do mundo, tem surpreendido os familiares após ser medicada em Curitiba (PR). Nesta segunda-feira (18), a mãe fez imagens de Júlia Maria fazendo novos movimentos com as pernas.

A cearense possui mobilidade reduzida por conta do diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Jozelma Silva Souza, 22, mãe da criança, conta que a filha teve febre após o uso do Zolgensma e vem acompanhando o quadro de saúde da filha com os médicos. Apesar da reação, ela vem mostrando evolução.

"Ela já mexia as perninhas, ela tinha forças, porém conseguiu ficar com elas levantadas contra a gravidade ou erguer, ela não fazia isso", contou a mãe.

A doença

Legenda: Maria Júlia foi diagnosticada com AME aos quatro meses Foto: Reprodução/Instagram

Natural de Iguatu, no Interior do Estado, a mãe de Júlia Maria contou que teve uma gestação tranquila. Nos primeiros dias de vida da pequena, não notou nenhum problema de saúde na filha.

Ao completar um mês e 15 dias, porém, a mãe percebeu que ela ficava por alguns momentos sem se mexer. "Eu comecei levar aos médicos, e alguns diziam que ela era mais gordinha e, por isso, mais preguiçosinha", lembrou Jozelma.

Aos três meses, ela conta que a situação da filha se agravou. A família, então, tomou a decisão de buscar um diagnóstico em Fortaleza, a cerca de 300 quilômetros de Iguatu.

De início, a criança ficou internada no Hospital Infantil Filantrópico Sopai. Em busca de um tratamento mais especializado, Júlia Maria foi transferida para o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). Aos quatro meses, a equipe médica diagnosticou a pequena com AME.

Remédio mais caro do mundo foi concedido por ordem do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin determinou, no último dia 4, que a União fornecesse o medicamento Zolgensma para Júlia Maria.

O fármaco entrou no rol de medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no fim do ano passado. Mas a família dela precisou acionar a Justiça para ter acesso ao medicamento.

Legenda: Jozelma Silva Souza e a filha, Júlia Maria, viajaram até Curitiba para criança receber dose de medicação Foto: Arquivo pessoal

Como funciona o remédio mais caro mundo?

O Zolgensma é uma terapia gênica composta por um vetor viral, que carrega uma cópia funcional do gene humano responsável pela produção da proteína SMN (survival motor neuron), capaz de restaurar a função do neurônio motor no organismo dos pacientes.

Estudos apontam que o remédio, em apenas uma aplicação, reduz a necessidade dos pacientes de ventilação permanente e melhora o desenvolvimento motor.