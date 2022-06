Corpus Christi: entenda o significado da data celebrada nesta quinta-feira(16)

A Igreja Católica celebra nesta quinta-feira (16) o Dia de Corpus Christi. Entenda o significado e a origem da data, que costuma ser feriado no País.

O termo Corpus Cristi, em latim, significa Corpo de Cristo, de forma que a festa celebra a presença real de Cristo na Eucaristia.

A celebração não possui um dia fixo no calendário por depender de outros marcos do ano litúrgico que também são variáveis. O Dia de Corpus Christi é comemorado 60 dias após a Quinta-feira Santa, logo em seguida do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade.

Para os católicos, a quinta-feira é o dia dedicado à Eucaristia e, normalmente, nesses dias, as paróquias promovem adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção do Santíssimo.

Instituída pelo Papa Urbano IV em 1264, a Solenidade de Corpus Christi é vista como uma oportunidade para celebrar um dos sacramentos que fundamenta a fé católica: a Eucaristia.

Neste dia, a Igreja promove procissão como parte da celebração em alusão à caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida com a arca da aliança à frente, que hoje para os católicos é o Santíssimo Sacramento.

Também é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes de colorido vivo e desenhos de inspiração religiosa com o intuito de incentivar e inspirar os fiéis a preparar os caminhos, seja os materiais ou espirituais, além de fomentar o trabalho em comunidade.