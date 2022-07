Consumo de álcool cresce em 7 anos, e 62% dos alunos do 9º ano em Fortaleza já beberam, diz IBGE

Tomar uma dose de álcool acontece cada vez mais cedo para os estudantes de escolas públicas e privadas do 9º ano do Ensino Fundamental de Fortaleza: o grupo passou de 48% para 62,6% das turmas entre 2012 e 2019. O maior crescimento aconteceu em unidades públicas no período analisado, como aponta pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), que faz comparativos entre 2009 e 2019 das capitais brasileiras, divulgada nesta quarta-feira (13). A análise retrata alunos entre 13 e 17 anos de idade, consumiram um copo ou uma dose de álcool alguma vez na vida.

As informações sobre a primeira experiência com bebida alcoólica estão disponíveis apenas desde 2012 e mostram que o número de meninas que já consumiram álcool na Capital foi, proporcionalmente, predominante.

No primeiro ano, eram 46,7% dos meninos e 49,3% das meninas com histórico em bebidas. Já em 2019, esses números subiram para 57,3% e 67,9% respectivamente. Isso significa que quase 6 entre 10 meninos e quase 7 entre 10 meninas já beberam álcool.

As escolas públicas atendiam 49,3% dos estudantes que tiveram contato com álcool - número que passou para 67,7% em 2019. Já nas escolas privadas, 46,4% dos alunos tinham bebido enquanto, no período mais recente, são 53,1%.

67,3% Dos estudantes que já beberam álcool fizeram isso quando tinha 13 anos ou menos

Os episódios de problemas com família e amigos por causa do consumo de álcool também cresceram entre os anos analisados. Em 2009, 7,8% dos alunos relataram esse prejuízo da bebida. Dez anos depois, 10,2% dos alunos já tiveram esse tipo de conflito.

O consumo de álcool é analisado na pesquisa quanto à precocidade da iniciação, a ingestão recente em relação ao momento da aplicação do questionário e o uso abusivo da substância.

Mais cigarro entre adolescentes

Também cresceu, nesse período, a porcentagem de estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental que já fumaram algum cigarro na vida em Fortaleza. Em 2009, eles eram 20,2% e passaram para 26,9% uma década depois.

O maior crescimento entre quem decidiu experimentar um cigarro foi registrado entre as meninas: de 2009, quando o grupo era 18,1% das estudantes, o total foi para 30,9%, em 2019.

Os meninos que já usaram cigarros eram 22,9% no primeiro ano pesquisado e 23% nas respostas ao questionário mais recente.

Como funciona a pesquisa

A PeNSE é feita entre adolescentes com frequência regular em escolas públicas e privadas para obter informações sobre fatores de risco e de proteção à saúde dos estudantes com edição em 2009, 2012, 2015 e 2019.

A coleta de informações acontece nas temáticas de alimentação, atividade física, cigarro, álcool, outras drogas, situações em casa e na escola, saúde mental, saúde sexual e reprodutiva, higiene e saúde bucal e segurança.

Além disso, o uso dos serviços de saúde, características gerais dos alunos, características do ambiente escolar, entre outros fatores são analisados. A pesquisa passou por algumas revisões metodológicas, com a ampliação do plano amostral e do escopo geográfico, assim como o aprimoramento do conteúdo temático.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil