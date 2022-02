Conheça Macdonald, motorista cearense que por causa do nome foi pra TV e precisou fechar mercantil

“O nome do senhor é Macdonald?!” Há quase 63 anos, desde que nasceu em Iguatu, no centro-sul do Ceará, o motorista de aplicativo Macdonald Almeida Diniz escuta a mesma pergunta-espanto, em 11 a cada 10 diálogos que inicia. “Não, não é apelido, é nome mesmo.”

Militar aposentado, Macdonald percorre as ruas de Fortaleza com passageiros a bordo há 2 anos e meio, após ter sido presenteado pelo filho com um carro zero, “para incentivar”. O objetivo principal do novo ofício não era o dinheiro: mas ter histórias para contar.

“Sempre tive aquelas metas: casar e ter filhos, plantar uma árvore e escrever um livro. Só falta a última. Me aposentei e meu filho disse ‘pai, o senhor é muito inteiro, gosta de interagir’, e sugeriu que eu fizesse Uber pra coletar os causos”, relata.

Legenda: Nome exótico para um cearense é principal ingrediente para iniciar conversa com passageiros Foto: Kid Júnior

De lá para cá, já são mais de 8 mil viagens, das quais cerca de 95% receberam avaliação “5 estrelas” pelos passageiros. Em janeiro, como mostra e-mail recebido pela própria Uber, Macdonald foi um dos motoristas com melhor desempenho na cidade.

“Se você tá prestando o serviço, precisa se conscientizar de que o máximo que vai passar com a pessoa é 15, 20 minutos. Não custa nada tratar bem, gentileza gera gentileza”, resume, revelando, por outro lado, qual é o real segredo dos bons papos com os clientes.

Eu tenho uma vantagem ou desvantagem em relação aos outros: tenho uma formação boa, converso sobre tudo. E meu nome é Macdonald, né? Então todo mundo já entra no carro quebrando o gelo.

O aposentado já perdeu as contas de quantos passageiros apostaram que o nome vinha do gosto dos pais “pelo sanduba”, mas faz questão de explicar: o batismo nada tem a ver com a rede de fast-food, e sim com o ator e produtor de cinema americano Ian MacDonald.

“Há alguns anos, eu montei um mercantil e botei meu nome nele. Pois o McDonald’s foi me notificar e mandar mudar, porque o nome é marca registrada. Mas a lanchonete só chegou ao Brasil em 1979, 20 anos depois que eu nasci!”, ri o iguatuense. No Ceará, o restaurante só chegou em 1992.

Legenda: Das mais de 8 mil corridas de Macdonald, 95% foram avaliadas com 5 estrelas Foto: Kid Júnior

Quando a primeira franquia da rede foi inaugurada em Fortaleza, o Macdonald cearense já colecionava situações inusitadas por causa do nome: já escapou de advertência por subversão, quando era militar (mas essa, leitor, fica em off), e forjou até participação na gravação do Programa do Jô, na TV Globo.

“Eu tava em São Paulo com um amigo e ele disse que o sonho dele era ver a gravação do Jô. Mas só podia entrar convidado ou caravana. Fui à recepção, disse que era convidado e quando viram meu nome, pronto, nem perguntaram mais nada!”, relembra, aos risos.

“O Uber é um laboratório de vida”

No livro que está escrevendo (já “bem adiantado”, aliás), contudo, Macdonald não pretende contar apenas os causos com o próprio nome, mas criar uma coletânea de histórias de passageiros – como a mulher que correu para o carro dele após flagrar uma traição.

“Ela encontrou o marido se beijando com o melhor amigo na cozinha de casa, aí me pediu conselho do que fazer. No Uber, você faz antropologia, sociologia, filosofia, tudo. É um laboratório de vida”, reflete.

Por outro lado, a obra literária em construção não será composta somente por causos divertidos: na pandemia, o avanço irrefreável da pobreza ocupou o banco traseiro do automóvel de Macdonald em diversas viagens.

Levei uma senhora e o filho, bem magrinhos, pra buscar uma cesta básica que a patroa dela ia dar. Eles se alimentavam de água e da ‘laminha’ do coco do quintal. Eu disse a ela que Deus ia ajudá-la. ‘Meu filho’, ela disse, ‘se depender de Deus, eu morro de fome.’

Nesse dia, o Macdonald agitado e falante aquietou. Não esqueceu da mulher nem do endereço, no bairro Barroso, periferia de Fortaleza; nem conseguia deixar de compará-la à jovem que buscou na Caixa Econômica, após receber o Auxílio Emergencial, e que pretendia gastá-lo com “uma calça de R$ 680”.

Dias depois, recebeu a notícia de que motoristas de aplicativo receberiam cestas básicas entregues pela Prefeitura de Fortaleza, uma forma de auxílio da gestão municipal no auge da 2ª onda de Covid em Fortaleza, em março de 2021.

O destino das três cestas que Mac receberia nos meses seguintes já era certo. “No 3º mês, quando eu cheguei pra entregar a última, o filho dele já tava mais cheinho. Quando via meu carro, ele já gritava ‘mãe, lá vem o tio!’ Eu acho que ajudou, né?”, orgulha-se.

A lista de histórias que fluem da “memória de elefante” e da enorme capacidade descritiva de Macdonald Almeida Diniz numa hora de conversa, tempo da nossa entrevista, talvez exigisse uma série de reportagens – mas é melhor esperar o livro “Histórias e causos que ouvi no Uber” sair.

Ou torcer para chamar um carro de app e o iguatuense 5 estrelas aceitar a corrida.

Tenho muitas amizades que fiz no carro, principalmente com turistas. Se eu quisesse sair do Uber hoje, teria clientes e amigos pro resto da vida.

