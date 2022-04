Conheça a designer que leva arte e emoção a entidades do Ceará ao transformar paredes em murais

Doar tempo e trabalho para melhorar o dia de alguém – ou de várias pessoas. É com essa premissa que a artista cearense Giselle Maia, 40, sai de casa, uma vez por mês, para transformar paredes de hospitais e instituições sociais de Fortaleza com murais artísticos.

Até novembro, 10 instituições terão sido selecionadas pela artista para receber a intervenção de forma gratuita. A ideia é levar “arte e emoção” a quem não tem recursos para contratar um serviço – e “dar um pedacinho de si pra gerar esse movimento positivo”, como ela descreve.

Giselle Maia Artista Na pandemia, quando tudo fechou, eu pintei todas as paredes de casa. E foi aí que começou. Senti um chamado forte pra fazer aquilo que eu gosto. Em junho, comecei a pintar paredes profissionalmente e não parei mais.

Antes de 2020, Giselle, que é formada em ioga, design de interiores, pinta desde a adolescência e estudou artes na Itália não se achava “boa o suficiente” para transformar pincéis e paredes em ferramentas de trabalho.

“Eu não imaginava que poderia trabalhar com arte, então me tornei professora de ioga. Mas arte em parede sempre me chamou atenção. Gosto das telas, mas parede, pra mim, já dá aquele…”, e sorri, reticente, sem saber descrever com palavra o sentimento de trabalhar integralmente com o que ama.

Legenda: Ateliê de Giselle, no quintal de casa, onde nascem as artes estampadas nas paredes da cidade Foto: Kid Júnior

O “Arte para Todos”, então, foi a forma que Giselle encontrou de compartilhar com o mundo, com todo mundo, o que a arte proporciona a ela. “A pintura mexe não só com a estética, mas com a emoção. É o trabalho que eu mais ganho, numa troca muito maior que a financeira”, orgulha-se.

A primeira das 10 paredes transformadas pela arte foi a do Lar Batista, que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Do reboco cru brotaram flores, arco-íris e corações.

A segunda parede a receber a presença de Giselle em forma de arte foi a fachada do Nosso Lar Piedade, que abriga pessoas em situação de rua.

Já em abril, o corredor cirúrgico do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) foi colorido por elementos do espaço sideral. “Você trouxe, por alguns segundos, a paz nesse corredor. As nossas crianças e nós que somos funcionários agradecemos”, comentou uma profissional de saúde do hospital nas redes sociais da artista.

Giselle Maia Artista Os locais que tenho pintado são onde as pessoas estão ou vão passando por experiências dolorosas, seja tratamento ou abandono. Dar a elas algo que desperte algo positivo num momento de dor é, pra mim, a mágica que a arte proporciona.

O próximo local a receber a ação da cearense, em maior, será a sede do Hemoce, no bairro Rodolfo Teófilo. Seguindo a fila, chegará a vez do Hospital Mental de Messejana, em junho. Já em julho, a área de hemodiálise infantil do HIAS receberá as cores pintadas pela artista.

“Na imaginação da criança, até um vareto ganha significado. Me apaixonei pela pintura voltada às crianças, e eu nem pensava nesse ramo. Hoje, amo. Vou criando e sentindo como é bom contar histórias por meio da arte”, encanta-se Giselle.

Legenda: Parede pintada no quintal da casa de Giselle Foto: Kid Júnior

Giselle Maia Artista A pessoa está passando por aquele momento de dor, num corredor pra sala de cirurgia, e, do nada, vê foguetes na parede. A criança já se distrai, já gera uma memória positiva.

Todo o material utilizado por Giselle é bancado do próprio bolso. “São as melhores tintas”, ela garante, porque “não é por ser um trabalho voluntário que vou entregar algo sem qualidade”. Apenas uma das intervenções contou com o apoio de uma loja de construções.

“No momento, não tenho nenhum patrocínio. E eu faço sem problemas, de coração. Mas se tivesse uma ajuda, eu poderia expandir o projeto”, ela afirma, emendando, em seguida, que não saberia como procurar nenhuma empresa ou marca.

Como ter uma parede pintada por Giselle

Instituições sociais que não tenham recursos para investir em arte e querem ser espaço para a arte da cearense podem entrar em contato com ela por e-mail (gmaiaarte@gmail.com) ou pela conta no Instagram (@gmaiaa), contando a história e explicando como a arte pode ser transformadora para quem frequenta o local.