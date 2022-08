Congresso científico de Educação Física discute atualização profissional

Desfrutar de saúde física e mental é um benefício que a prática de exercícios físicos pode trazer, especialmente quando acompanhado por profissionais habilitados. Cada vez mais valorizado por promover um estilo de vida mais ativo, o profissional de Educação Física é quem pensa o treino, considerando as particularidades de cada pessoa, um desafio que precisa estar em constante aprimoramento.

Atento a essa necessidade, o Conselho Regional de Educação Física da 5a Região (CREF5-CE) promove durante os dias 1°, 02 e 03 de setembro, na Universidade de Fortaleza (Unifor), o seu congresso científico para estudantes e profissionais de Educação Física. O evento abre as ações de comemoração do dia deste trabalhador, celebrado em 1° de setembro. As inscrições podem ser feitas aqui.

Debates, palestras e exposição de trabalhos estão previstos na programação do congresso. “Teremos a abordagem de eixos voltados à discussão da educação física escolar, das políticas de esporte do Estado, da inserção do profissional no Sistema Único de Saúde e as novidades do mundo fitness”, adianta Andréa Benevides, presidente do CREF5-CE.

Entre os destaques da jornada está a palestra de abertura com Marco Antonio La Porta, vice-presidente do comitê olímpico do Brasil, com a palestra “O profissional de educação física no comitê olímpico do Brasil”. Outra presença confirmada é a de Yane Marques, bicampeã panamericana e única medalhista olímpica do pentatlo moderno da América Latina, ganhadora da medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

Para Andréa Benevides, o congresso é um ambiente propício para troca de experiências e uma oportunidade para os profissionais se atualizarem das novidades do setor. “Hoje, o CREF5, cumprindo sua prerrogativa de orientação ao profissional, garante a atualização e formação continuada dos profissionais e estudantes de educação física do Estado do Ceará por meio de seus programas institucionais como CREF5 Itinerante e o CREF5 em Movimento”, acrescenta.

Estar atualizado é uma preocupação para profissionais como Josilane Freitas do Nascimento, há 12 anos na profissão. “Nessa pandemia, em que passamos por período de isolamento, todos os profissionais tiveram que se reinventar, tendo uma grande adesão aos treinamentos de assessoria on-line. Cresceu bastante o número de pessoas que aderiram esse recurso nesse período e ainda continua crescendo”, observa.

Para Josilane Freitas, o aumento dos recursos tecnológicos e aplicativos que facilitam a prática de atividade física não diminuem a importância do acompanhamento do profissional regulamentado. “Ele tem a importância de prescrever e orientar a execução dos exercícios físicos corretamente com segurança, respeitando a individualidade biológica de cada pessoa, promovendo qualidade de vida e enfatizando o objetivo pretendido”, defende.

Legenda: Andréa Benevides, presidente do CREF5-CE Foto: Divulgação

Ações em todo o estado

De acordo com o Conselho, as comemorações do Dia do profissional de Educação Física acontecerão durante todo o mês de setembro, alcançando profissionais de todos os municípios cearenses. “Todo o estado do Ceará estará mobilizado com ações educativas, políticas e sociais. Estaremos mobilizando os municípios para reconhecer a importância e obrigatoriedade do profissional de educação física nas séries iniciais da educação básica e a garantia da carga horária das aulas. Será também destacada a importância de investimento em políticas públicas que garantam programas que facilitem o acesso da população à prática de atividade físicas”, destaca Andréa Benevides.

Entre as ações previstas está o super treino das assessorias, que vai mobilizar a população em espaços públicos, como praças, parques, praia, areninhas, entre outros. A ideia é promover a prática da atividade física e a promoção da saúde, a partir de atividades com movimento.

Outra programação confirmada vai reunir no dia 03 de setembro (sábado), de 6h às 11 horas, na Universidade de Fortaleza (Unifor), mais de 500 atletas amadores que treinam, diariamente, sob a orientação de um profissional de Educação Física habilitado e registrado.

No mesmo dia e horário, também como eixo da programação social do CREF5, acontecerá a “Corrida para todos”. Com corridas de 50 e 100 metros, o evento reunirá atletas e amadores com deficiências visual, auditiva, intelectual, motora e do transtorno do espectro autista (TEA). A corrida está disponível para crianças, adolescentes e adultos.

Acompanhe a programação de comemoração do Dia do Profissional de Educação Física

