Confira dicas para aumentar a segurança do pedestre

Em 2019, Fortaleza registrou 14.525 acidentes de trânsito, dos quais 13.883 pessoas ficaram feridas e 198 morreram. Os pedestres representam 40,4% do total de mortes nas vias, segundo dados do Relatório Anual de Segurança Viária de 2019. Este público é considerado o mais vulnerável.

A prevenção de acidentes passa pela adoção de medidas e até intervenções pelos órgãos oficiais, mas, principalmente, por atitudes comportamentais tanto de condutores, como de pedestres. Para dobrar os cuidados, confira dicas que podem evitar o risco de acidentes.

Evite usar o smartphone enquanto estiver caminhando ou dirigindo

A distração causada pelo uso do celular durante a caminhada limita a atenção do pedestre ao que está acontecendo ao redor. O mesmo cuidado serve para os motoristas. Acessar o celular enquanto dirige, além de arriscado, é considerado infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Utilize a faixa de pedestre, mas esteja atento

A faixa de pedestre é o local mais apropriado para a travessia segura numa via. Prefira os locais com semáforo. Não havendo sinal, observe os dois lados antes de atravessar e sempre aguarde a passagem do veículo ou que ele pare. Certifique-se de que foi visto antes de atravessar. E ao descer de um coletivo, nunca atravesse pela frente do veículo.

Motorista, respeite o pedestre

Em vias de maior fluxo de pessoas, os condutores precisam redobrar a atenção. O art. 68 do CTB estabelece que o pedestre tem prioridade sobre os demais usuários da via. Além disso, o art. 214 define como infração de trânsito gravíssima, sujeita à penalidade de multa, deixar de dar preferência ao pedestre que estiver atravessando a pista na faixa a ele destinada. Todavia, ainda de acordo com o CTB, quando o sinal estiver verde para o veículo, cabe ao pedestre aguardar a sua vez de atravessar. Mas se ele já tiver iniciado a travessia, cabe ao carro esperar que o mesmo conclua.

Segurança do pedestre em pauta

Com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos, deveres e cuidados com todos os indivíduos no trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), lança o projeto “Hoje, motorista. Amanhã, pedestre”.

O projeto é composto por quadros especiais que serão transmitidos de forma semanal dentro da programação do SVM, a partir do próximo dia 07 de abril. Às quintas-feiras, os blocos serão no Bom Dia 93 e no Jogada 2º Tempo; às sextas, no Bom Dia Nordeste.