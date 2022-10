Confira 5 atitudes comuns no trânsito, mas que podem acarretar em multa

Certas condutas no volante são consideradas inofensivas, mas podem gerar multas e colocar a segurança de pedestres e motoristas em risco. Nesse contexto, é importante que os condutores tenham conhecimento das práticas para evitar situações de perigo.

’’Às vezes, muitos motoristas tendem a ter vícios que são criados com a rotina de dirigir ou pilotar, e eles tomam atitudes que nem imaginam o quão perigosas são, além de ter a possibilidade de receber uma multa’’, explica Antônio Ferreira, superintendente da AMC.

Veja a lista de práticas sinalizadas pela AMC:

Distrair-se passando maquiagem ou comendo

Quem nunca saiu de casa com pressa, por estar atrasado para algum compromisso, e precisou se alimentar ou passar maquiagem durante o percurso? Essa é uma prática comum entre os condutores, mas é proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e gera multa. A punição é justificada pelo fato de que a pessoa, ao se maquiar ou comer, mesmo quando o veículo estiver parado no semáforo, fica dispersa e perde boa parte dos reflexos que o condutor deve ter.

Usar o celular

O uso de smartphones ao volante se encontra na 3ª posição do ranking de causas de mortes no trânsito no Brasil, atrás somente do uso de álcool e do excesso de velocidade. Além disso, a prática gerou cerca de 246 mil multas no Brasil em 2021, o que constitui o registro de 28 infrações a cada hora no país. Os dados são da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

Conduzir o veículo mexendo no celular pode gerar sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Já utilizar o aparelho junto ao ouvido é considerada infração de natureza média, com quatro pontos na CNH. No caso de motoristas de aplicativos que precisam mexer no celular, a dica é estacionar o veículo em local adequado para não perder a atenção no trânsito.

Colocar partes do corpo para fora do veículo

Colocar partes do corpo para fora do veículo, como braços e cabeça, é um hábito comum entre motoristas e passageiros, apesar de poder gerar acidentes e multas. O Código de Trânsito Brasileiro entende esse tipo de conduta como uma infração de nível médio e pune o motorista com quatro pontos na CNH.

Uso do chinelo

De acordo com o CTB, é proibido o uso de calçados que não são firmes nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais do automóvel, como os chinelos. Seu uso é considerado uma infração média, com quatro pontos na CNH. Tênis, sapatilhas e papetes são alguns dos calçados permitidos durante a condução, assim como utilizar os pés descalços.

Conduzir o veículo com pet no local errado

Uma cena que agrada a muitas pessoas no trânsito é ver bichinhos tomando vento com a cabeça para fora do veículo, o que pode gerar até situações engraçadas. Entretanto, esse tipo de conduta pode ocasionar acidentes aos pets e multas para os condutores. O CTB proíbe a condução de pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo sem autorização. Trata-se de uma infração de natureza grave, que desconta 5 pontos na carteira de habilitação.

Para conduzir de forma correta e zelar pelo bem-estar do pet, ele deve estar completamente dentro do carro e deve ser conduzido em uma caixa transportadora no banco traseiro. Além disso, dirigir com os vidros fechados também é outro cuidado que deve ser tomado.

Conforme o órgão, ter ciência do ódigo de trânsito é fundamental para criar um ambiente mais seguro e saudável para se trafegar. ’’Seguir a lei é contribuir para a segurança de todos – do condutor e de quem divide a pista’’, conclui Antônio Ferreira, superintendente da AMC.