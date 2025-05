Concessionária Nissan Jangada realiza Mega Saldão neste sábado (24)

A Nissan Jangada promove, neste sábado (24), o Mega Saldão Nissan Jangada, uma ação especial com 12 horas seguidas de condições exclusivas para quem quer comprar ou trocar de carro com vantagens reais. O evento será realizado na concessionária da Av. Júlio Ventura, em Fortaleza, das 8h às 20h.

Durante todo o dia, os clientes terão acesso a ofertas como taxa zero de financiamento e bônus de até R$ 13.000,00, além de veículos à pronta entrega e atendimento personalizado por parte da equipe da concessionária. As condições são válidas apenas no sábado, com estoque limitado.

O diretor operacional da Jangada Nissan, Gutemberg Roque, destaca que a iniciativa é resultado de uma articulação direta com a montadora, pensando em tornar o acesso ao carro novo ainda mais viável. “Pensando sempre no consumidor e em oferecer as melhores oportunidades, a gente vai lançar a taxa zero em até 36 meses e bônus imperdível em toda a linha Nissan”, afirma. Ele reforça que a ação contempla benefícios como avaliação diferenciada do usado, aprovação imediata do cadastro e supervalorização do seminovo.

Estratégico e focado em facilitar a negociação, o Mega Saldão busca movimentar o mercado local e ampliar o acesso a veículos novos com condições facilitadas. Esse momento reforça o compromisso da Jangada Nissan em oferecer excelência no atendimento e competitividade nas ofertas.

Serviço

Mega Saldão Nissan Jangada

Data: 24 de maio (sábado)

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Júlio Ventura

Contato: 85 98194-9191 (Whatsapp)

Site: https://www.jangadanissan.com.br/