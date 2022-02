Compromisso com educação à distância marca abertura da 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial

A abertura da 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial (EVER) ocorreu na noite desta quinta-feira (3), debatendo a importância do compromisso com educação à distância e o acesso à internet de qualidade no interior do Estado. Além disso, também discorreu sobre o cenário da inovação e da tecnologia no Ceará.

O evento teve a participação de figuras como a vice-governadora Izolda Cela, o engenheiro civil, Ricardo Liebmann, e o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz.

A EVER é um evento promovido anualmente pelo Iracema Digital e, em 2022, acontece entre os dias 3 a 5 de fevereiro, com o tema “Ecossistemas”. O encontro conta com o apoio institucional do Governo do Estado do Ceará, do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará e do Hub Cumbuco.

A cerimônia de abertura registrou a presença de estudantes da Casa de Vovó Dedé, instituição sem fins lucrativos fundada em 1993 com o objetivo de ofertar arte, cultura e educação a jovens da periferia de Fortaleza. Os jovens realizaram uma homenagem aos palestrantes com uma apresentação musical.

INTEGRAÇÃO E COMPROMISSO

A vice-governadora Izolda Cela parabenizou o espaço de debate sobre inteligência artificial, tecnologia e inovação, reforçando a importância da articulação entre empresas, universidades e órgãos governamentais. “Nós precisamos estar integrados e articulados para ter mais chance de realizar aquilo que entendemos que faz bem para a sociedade”.

A busca pela articulação tem acontecido inclusive dentro do governo estadual que, em meio à pandemia, intensificou a integração entre a Secretaria de Educação do Estado, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Ceará e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior.

“Isso não é trivial, é imprescindível para que a gente consiga mais qualidade, realmente, para alcançar nossos objetivos”.

Segundo Izolda, foi “muito difícil” perceber a impossibilidade de crianças e jovens de acessarem suas agendas escolares após a chegada do novo coronavírus no Ceará.

Izolda Cela Vice-governadora “Muito sofrido isso, porque nós vimos, mais uma vez, uma fatura altíssima exatamente para aqueles mais vulneráveis à situação de desigualdade. Penso que isso tem que estar na nossa bússola, deve apontar para isso”.

Apesar do Governo estar se movimentando para garantir excelência a fim de trazer investidores e inovações ao Estado, Izolda coloca que o compromisso com a educação das pessoas tem que ser a bússola.

CONECTIVIDADE NO INTERIOR

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, por sua vez, compartilhou seu encantamento com o desenvolvimento tecnológico que vem sendo realizado no Ceará, como o avanço da boa conectividade na zona rural e a preocupação com o acesso ao ensino de jovens no interior. “Fico impactado com tudo isso”.

Apesar da Covid-19 ter acarretado muitas perdas no cenário da educação, Igor percebe que a pandemia resultou em uma maior atenção ao ensino remoto. “Foi a inovação que nos permitiu trabalhar. Foi exatamente a tecnologia que vocês tanto falam que nos permitiu alçar novos voos”.

Em seu discurso, Igor ainda homenageou o engenheiro agrônomo, Roosevelt Guerreiro Chaves, ao debater brevemente sobre como manter a qualidade do ensino apesar da distância. O profissional se formou pela Universidade Federal do Ceará, em 1970, e possui experiência na área de Ciência da Computação.

Igor Queiroz Presidente do Instituto Myra Eliane “Como monitorar sem poder estar lá? Como alcançar? Como esticar a mão? Como medir sem usar tecnologia? Foi Roosevelt Guerreiro Chaves que chegou e nos mostrou como”.

Amanhã (4), segundo dia de programação da 3ª EVER, Igor Queiroz Barroso participa da programação, ministrando a palestra sobre "Educação sem distância e o uso das tecnologias para despertar valores".

SERVIÇO

A 3ª Escola de Verão em Inteligência Artificial ocorre nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro de 2022, em formato virtual. As inscrições podem ser feitas através desse link. No portal do Iracema Digital, está disponível a programação do evento.