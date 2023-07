Como estão as famílias de Aratuba 4 meses após mortes e desalojamentos por chuvas intensas

“O negócio aperta mais à noite, quando olho para um lado e outro, e não vejo ninguém do meu lado. É aí que pega. Nove anos de convivência que acabaram dessa forma, né?”, conta o agricultor Francisco Jario Silva Martins, de 32 anos, quatro meses após perder a esposa e o filho em um deslizamento de terra em Aratuba, no Maciço de Baturité.

Como Francisco, pessoas de 15 famílias foram desalojadas pelos grandes volumes de chuva em pouco tempo, no dia 16 de março. Devido à continuidade do fenômeno no mês, esse número chegou a 26. Outras tantas pessoas ficaram feridas e três perderam a vida.

As vítimas foram Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, e Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos. Três tiveram ferimentos, como uma recém-nascida levada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Voltar a ter uma casa é anseio de todos, como Francisco que conseguiu reaver apenas os documentos depois do trabalho da Defesa Civil e do Bombeiros, quando os papéis foram encontrados enterrados. Naquele dia, não deu para tirar mais nada.

No celular, ainda guarda o registro feito pela esposa da situação que a chuva causou na vizinhança momentos antes de falecer ao lado do filho. A galeria de imagens, infelizmente, não possui nenhum registro dos 3 juntos.

Legenda: Francisco contou sobre a dor de perder esposa, filho e casa durante a chuva Foto: Fabiane de Paula

“Estamos seguindo com a vida, aguardando uma resposta a respeito das casas que até agora ninguém falou e a gente fica sem poder fazer nada”, conta. O agricultor mantém o trabalho neste período e frisa a vontade de ser “dono do próprio lugar” num espaço adequado.

Francisco Jario Agricultor Na minha casa era eu, minha esposa e meu filho. Não posso baixar a cabeça, pensar em besteira, para não entrar em depressão e tenho de ser forte

A dona de casa Jarlene Gomes Lima, de 34 anos, tenta restabelecer uma rotina após deixar a casa, adquirida ainda naquele mês de março, com o esposo e 3 filhos.

“Estava com uma semana que nós tínhamos comprado a casa, está sendo muito difícil, mas estamos começando a nos habituar, está ‘caindo a ficha’. Graças a Deus temos alimentação, estamos bem, mas não é igual na nossa casa”, pontua.

Legenda: Defesa Civil e Bombeiros atuaram no local após deslizamento Foto: Fabiane de Paula

A última mudança da família não foi fácil, mas agora há esperança para uma nova, e definitiva, ida para o lar. “Eles prometem que vão fazer a casa da gente e estamos esperando que isso aconteça", frisa.

Fábio Colares, coordenador da Defesa Civil do Município, explica que Aratuba está com decreto de emergência válido até o dia 16 de setembro e que existe uma articulação para a construção e reparos das casas afetadas, com os Governos Estadual e Federal.

“Quando é feito o decreto de emergência, a gente passa as informações no sistema nacional, do Governo Federal. Nós estamos no aguardo de ser enviada alguma coisa ao municípios”, frisa.

Assistência às famílias

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o governador Elmano de Freitas confirmou que foi feita uma liberação de recursos para executar o projeto de construção de novas casas elaborado pela Prefeitura de Aratuba. Após aprovação deste documento, deve acontecer uma licitação, quando os valores serão definidos, para o começo das obras ainda esse ano.

"Eu garanti às famílias, se não me engano eram 16 unidades habitacionais, que nós garantimos que iríamos construir. A Prefeitura já definiu o terreno e já mandamos a Superintendência de Obras Públicas para analisar", detalhou o governador.

Elmano de Freitas Governador Eu creio que agora no segundo semestre nós disponibilizamos o recurso para a prefeitura ou fazemos diretamente a obra. O fato é que já já iniciaremos a construção dessas unidades

Para minimizar os prejuízos da população, a gestão municipal oferece aluguel social, cestas básicas e acompanhamento psicológico para quem perdeu a moradia, móveis, eletrodomésticos e o cotidiano de antes da quadra chuvosa.

Wescley Gomes, titular da Secretaria de Assistência Social, explica que as 26 famílias são acompanhadas desde a saída das moradias.

“A equipe técnica do Cras faz assistência, com psicóloga na equipe, e fizemos um grupo para acompanhar as famílias. Fazemos os encontros por causa do rompimento efetivo e concedemos cestas básicas”, detalha.

Algumas famílias tiveram as residências interditadas e o secretário contextualiza a necessidade de mais tempo para determinar o futuro dessas pessoas. “Estamos esperando a Defesa Civil do Estado para uma nova análise no perímetro de isolamento e em diálogo constante com o governador”, completa.

Destruição com as chuvas

Aratuba, 150 km distante de Fortaleza, vivenciou um dia de deslizamentos de terras, mortes e ferimentos no dia 16 de março, após chuvas intensas afetarem o Município que possui cerca de 12 mil habitantes.

Na ocasião, bombeiros e Defesa Civil atuaram para a retirada da população, avaliação de imóveis e isolamento de áreas. Por isso foi decretado estado de emergência.

No dia seguinte às chuvas intensas haviam 15 residências familiares fora desalojadas - sendo 2 totalmente destruídas e 13 interditadas por risco iminente de colapso. Pelo menos 45 pessoas foram abrigadas em hotéis da cidade ou receberam aluguel social.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE