Com variedade de peças, Ponto da Moda destaca opções de looks para o Carnaval

Em época de Carnaval, o Ponto da Moda destaca as opções oferecidas para quem busca looks versáteis e confortáveis para aproveitar a folia. Com peças leves, estampas vibrantes e texturas diferenciadas, a coleção atende a diferentes estilos e ocasiões, desde blocos de rua até festas privadas e viagens.

Entre as opções disponíveis, a loja destaca croppeds e shorts jeans para quem prefere combinações descontraídas, além de t-shirts e conjuntos que unem praticidade e estilo. Para quem vai aproveitar o feriado em destinos litorâneos, a campanha também inclui peças alinhadas ao clima praiano.

“O Carnaval é uma época vibrante, onde a moda se expressa de forma criativa e colorida. As tendências variam, mas geralmente destacam-se estampas chamativas, brilho, muita cor e peças leves e confortáveis, já que a festividade pede liberdade de movimento e descontração”, conta o designer de moda Pedro Henrique Machado, comprador da seção feminina do Ponto da Moda.

Conforme o profissional, as tendências para os festejos de 2025 incluem tecidos naturais, ousadia e uma mistura de estilos urbanos e tropicais, acompanhando o público em diversas ocasiões.

“Para as mulheres, é uma oportunidade de se destacar com peças de realce, como tops e blusas com decotes ousados florais. Para os homens, o Carnaval é o momento certo para usar roupas leves, como camisas abertas, bermudas coloridas, regatas”, completa Pedro Henrique

Além da variedade de produtos, o estabelecimento oferece facilidades para os clientes, como parcelamento em até seis vezes sem juros e venda online por WhatsApp e site, com entrega em até 48 horas. A loja também disponibiliza consultoria de moda gratuita, auxiliando na escolha do look de Carnaval ideal para cada ocasião.

