Com oficinas, peças e ato, Dia da Luta Antimanicomial destaca humanização na saúde; veja programação

No Brasil, o 18 de maio é marcado como o Dia da Luta Antimanicomial. Em Fortaleza, a data que faz alusão a necessidade de atenção às políticas públicas de saúde mental, contará com uma programação com oficinas, atividades de cuidado e espetáculos no Theatro José de Alencar e uma mobilização na Praça do Ferreira, nos dias 17 e 18.

A programação, elaborada pelo Fórum Cearense de Luta Antimanicomial e a Fundação Silvestre Gomes, em parceria com a Universidade Estadual do Ceará (Uece), Universidade Federal do Ceará (UFC) e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), busca sensibilizar o poder público e a sociedade civil para a valorização de políticas públicas de saúde mental.

Além disso, as atividades são pautadas na Reforma Psiquiátrica, no fortalecimento da rede de saúde mental, na atenção psicossocial e na quebra do modelo ambulatorial e hospitalocêntrico.

Confira programação

Algumas atividades ocorrem na quarta-feira (17), na programação “Theatro de Portas Abertas Para a Saúde Mental”.

Abertura “Sem Cerimônia”, com performances poéticas Local: Saguão 10h às 16h

Exposição “Desembula” - CAPS Geral da IV e Pasárgada: Programa de Promoção de Arte Saúde e Garantia de Direitos

Exposição “Desembula” - CAPS Geral da IV e Pasárgada: Programa de Promoção de Arte Saúde e Garantia de Direitos Local: Porão 10h às 16h

Feirinha de Artesanato com a participação de artesãos e artesãs dos CAPS, da Cooperativa dos CAPS de Fortaleza e da REMES – Rede de Mulheres Empreendedoras

Feirinha de Artesanato com a participação de artesãos e artesãs dos CAPS, da Cooperativa dos CAPS de Fortaleza e da REMES – Rede de Mulheres Empreendedoras Local: Jardim de Burle Marx 10h30min às 12h30min

Oficina “Sentidos da Liberdade”

Facilitadores: Francisco Carlos da Silva, José Ary Dionísio de Olivera, Samya Waleska de Oliveira e Alexandre Semeraro.

Oficina “Corpo e Movimento”

Facilitador: Raimundo Lima

Oficina “Corpo e Poesia”

Facilitadora: arte terapeuta Kathia Sousa

Oficina de Produção de Cartazes alusivos ao 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial - Mediada pela psicóloga Karine Lima Verde

Oficina “Sentidos da Liberdade” Facilitadores: Francisco Carlos da Silva, José Ary Dionísio de Olivera, Samya Waleska de Oliveira e Alexandre Semeraro. Local: Sala de Teatro Nadir Papi Saboia (Anexo CENA) Oficina “Corpo e Movimento” Facilitador: Raimundo Lima Local: Sala de Dança Hugo Bianchi (Anexo CENA) Oficina “Corpo e Poesia” Facilitadora: arte terapeuta Kathia Sousa Local: Sala Izaíra Silvino (Foyer) Oficina de Produção de Cartazes alusivos ao 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial - Mediada pela psicóloga Karine Lima Verde Local: Sala Multiuso Sidney Souto (Anexo CENA) 14h às 17h

Auriculoterapia (técnica derivada da acupuntura, que faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas de saúde)

Facilitadora: terapeuta holística Silvana Sol (Fundação Silvestre Gomes)

Relaxamento, aromaterapia e meditação, com os terapeutas do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim. (Prática de 30min, sendo disponibilizada para 4 grupos de 15 pessoas)

Auriculoterapia (técnica derivada da acupuntura, que faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas de saúde) Facilitadora: terapeuta holística Silvana Sol (Fundação Silvestre Gomes) Local: Jardim de Burle Marx Relaxamento, aromaterapia e meditação, com os terapeutas do Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim. (Prática de 30min, sendo disponibilizada para 4 grupos de 15 pessoas) Local: Sala de Teatro Nadir Papi Saboia (Anexo CENA) 15h

Aula de yoga e meditação

Facilitadora: terapeuta ocupacional Clarissa Dantas

Aula de yoga e meditação Facilitadora: terapeuta ocupacional Clarissa Dantas Local: Sala Izaíra Silvino (Foyer) 16h

Cuidados com as Taças Tibetanas e Outros Sons

Facilitadora: médica e terapeuta holística Vera Dantas (Espaço Ekobé)

Cuidados com as Taças Tibetanas e Outros Sons Facilitadora: médica e terapeuta holística Vera Dantas (Espaço Ekobé) Local: Sala Izaíra Silvino (Foyer) 16h às 17h30min

Show de Talentos dos CAPS - Música, poesia, dança e livre expressão/

Show de Talentos dos CAPS - Música, poesia, dança e livre expressão/ Apresentação: Magda Mendes e Nito Bates Local: Teatro Morro do Ouro (Anexo CENA) 17h30

Espetáculo teatral “Amarga Ceia - Por que Mataram Jesus?”, com o Grupo GESTO – Grupo de Experimentação e Socialização em Teatro do Oprimido da Fundação Silvestre Gomes

Espetáculo teatral “Amarga Ceia - Por que Mataram Jesus?”, com o Grupo GESTO – Grupo de Experimentação e Socialização em Teatro do Oprimido da Fundação Silvestre Gomes Local: Praça José de Alencar 18h

“Hora do ngelus”, com Rebeca Albuquerque e Michele Belfort Reys

“Hora do ngelus”, com Rebeca Albuquerque e Michele Belfort Reys Local: Calçada 19h30min às 20h30min

“ARIADNE - Cartografias de um Labirinto”, da Cia Crisálida de Teatro: Encontro musical de abertura da temporada

Local: Palco Principal

Na quinta-feira (18), haverá a II Parada do Orgulho Louco, na Praça do Ferreira, a partir das 13h. Na programação haverá apresentações culturais, musicais, literárias promovidas por usuários do sistema de assistência social, familiares, trabalhadores e movimentos de saúde mental.

O momento também terá debates sobre o atual cenário da Rede de Saúde Mental e propostas para efetivação do cuidado em liberdade.

