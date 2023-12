Com missa e presença do Papai Noel, 5º Natal Alegria na Praça será realizado neste mês

Em busca de estimular o verdadeiro sentido do Natal para a população e garantir que as crianças de Fortaleza tenham um encontro especial com o Papai Noel, o Sistema Verdes Mares (SVM) realiza a 5ª edição do projeto Natal Alegria na Praça.

O evento será realizado na próxima sexta-feira (22), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, a partir das 18 horas. No local, haverá a celebração da Santa Missa de Preparação do Natal de Jesus e também a presença do Papai Noel, que distribuirá presentes para as crianças selecionadas que enviaram suas cartinhas com seus pedidos especiais.

Para participar, crianças de 04 a 13 anos devem deixar suas cartinhas na urna disponível na recepção do SVM. As inscrições são válidas até o dia 20 deste mês, às 17 horas.

Legenda: As inscrições das cartinhas são válidas até o dia 20 deste mês Foto: Divulgação

As cartinhas serão escolhidas com base em dois critérios:

A criatividade ao pedir o presente;

A explicação do motivo pelo qual a criança merece ganhá-lo.

A programação do evento ainda inclui um espaço dedicado ao Papai Noel, onde as crianças terão a oportunidade de tirar fotos e compartilhar um momento único com o bom velhinho. Um self point estará disponível para registrar os momentos especiais, garantindo que as memórias deste Natal sejam eternizadas.

Serviço

Inscrições de cartinhas para o Natal Alegria na Praça

Local da urna: Sistema Verdes Mares - Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n

Horário: de segunda a domingo, das 7h às 20 horas.