Com inscrições abertas, Pós-Graduação em Direto da Unifor é uma das melhores do país

Para profissionais e estudantes que estão buscando aperfeiçoamento no mercado, o programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional (PPGD) da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para os cursos de Mestrado e Doutorado.

O programa tem conceito 6 na Capes, sendo considerado um dos melhores do país. As inscrições estão abertas até o dia 18 de junho, pelo e-mail ppgd@unifor.br.

Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para o Mestrado e 20 vagas para o Doutorado. No momento da inscrição, o candidato deve escolher uma das duas áreas de concentração do programa: Direito Constitucional Público e Teoria Política e Direito Constitucional nas Relações Privadas.

O processo seletivo é composto por duas etapas. Os candidatos serão avaliados em análise curricular (classificatória) e entrevista pessoal e arguição (classificatória e eliminatória). A etapa da entrevista será conduzida de forma online. O resultado do processo seletivo está previsto para 26 de junho.

De acordo com Ana Maria D’Ávila Lopes, coordenadora do programa, a pós da Unifor é voltada para quem busca atualizar os conhecimentos tanto no campo acadêmico como profissional. “O programa oferece parcerias com instituições de ensino superior do Brasil e do mundo, capacitando os alunos para o pleno exercício do magistério ou da seara jurídica como um todo”

Serviço

Seleção Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional

Inscrições: Abertas até 18 de junho de 2025

Mais informações: (85) 3477.3058 / ppgd@unifor.br