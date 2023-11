Com ingressos a partir de R$149, Black Friday do Beach Park terá o menor preço do ano

A partir da próxima terça-feira (21), o Beach Park entra em período de Black Friday. Entre os dias 21 e 24 de novembro, os clientes poderão ter acesso a descontos exclusivos tanto para acesso ao parque aquático quanto para os resorts do destino.

Durante a Black Friday Beach Park, os ingressos para o Aqua Park estarão por a partir de R$ 149,00 no PIX ou em até 10x de R$ 15,90, no cartão de crédito. Haverá ainda preços promocionais para quem adquirir o Beach Card, passaporte de acesso ilimitado ao parque aquático, que oferece ainda descontos em hospedagens nos resorts Beach Park, produtos e lojas dentro e fora do complexo. Há opções de contratos com 3 e 7 anos de utilização, individuais ou familiares, que terão descontos de até R$6.000.

Já em relação aos Resorts Beach Park, os clientes terão descontos de até 40%, com mais 10% adicional para quem se cadastrar na Lista Vip. As diárias incluem café da manhã e jantar. O prazo limite para uso das promoções de Black Friday é julho de 2024 para ingressos ao Aqua Park e dezembro de 2024 para os resorts Beach Park.

Para quem quiser ter acesso a ainda mais benefícios, basta se cadastrar na Lista Vip no link da bio do @beachpark e usufruir de ofertas exclusivas e descontos em primeira mão.

As vendas estarão disponíveis pelo site www.beachpark.com.br, através do telefone (85) 4012-3030 e do Whatsapp (85) 98171.7021.

Espaço premiado

Eleito pela premiação Travellers' Choice - Best of the Best, do site Trip Advisor, como o 2º melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas, o parque aquático do Beach Park conta com opções para todos os perfis de público. No local, há mais de 30 atrações disponíveis para os visitantes, com estilos variados de emoção e adrenalina.

Serviço

