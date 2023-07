Com graduação em três anos, Unifor aposta na área de Finanças e Negócios

Uma formação densa e mais rápida, que coloca profissionais prontos para atenderem as demandas do mercado. Essa é a proposta do curso de Finanças e do curso de Negócios, graduações de três anos ofertadas pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

"O mercado precisa de profissionais criativos, que sejam proativos e que realmente entendam dessa nova conformação cibernética do mundo", analisa o Prof Dr. Josimar Costa, coordenador do curso de Bacharelado em Negócios.

O curso existe desde 2022 e prepara os estudantes para serem gestores nas áreas de marketing, gestão de pessoas, finanças, estratégia, e administração geral. "Além das disciplinas específicas do curso de Negócios, tem as mentorias que permitem que o aluno monte um plano de desenvolvimento individual, focado na área que ele deseja atuar", destaca o docente.

Dentre os outros diferenciais do curso se destacam as disciplinas com formação para trainee, o laboratório de liderança e o laboratório de inteligência de negócios. "Tem uma disciplina específica que é o desenvolvimento de modelos de negócio, no segundo semestre. O aluno passa por um laboratório de modelo de negócio para entender como funcionam as acelerações de startups", acrescenta Josimar Costa.

O curso é indicado tanto para primeira graduação como para quem deseja uma transição de carreira. "Esse curso complementa qualquer outra área. Assim como a Administração, ele garante que você consiga ser além de executivo de uma empresa de qualquer tipo de negócio, seja pública ou privada, mas também te desenvolve para o empreendedorismo”, afirma o coordenador.

Finanças: vasto campo de atuação

A valorização do mercado de finanças abre amplas possibilidades de atuação para o graduado em Finanças. É o que argumenta o professor Allisson Martins, coordenador do curso de Finanças da Unifor.

“O mercado de trabalho na área de Finanças está em alta no Ceará. A abertura de capital de várias empresas sediadas no Estado, aliada à demanda por profissionais financistas em instituições financeiras e empresas dos diversos segmentos econômicos, decorre do novo mercado financeiro que surgiu nos últimos anos”, analisa o docente.

A sofisticação de produtos e serviços financeiros também estimula a demanda pelo olhar e análise de profissionais formados em Finanças. “Neste cenário, o curso de Finanças da Unifor foi estruturado para atender o mercado em constantes mudanças, especialmente relacionadas ao setor financeiro”.

De acordo com o coordenador, o profissional financista tem competências para efetuar diagnóstico, planejamento e estruturação de soluções, sob o âmbito das finanças pessoais e corporativas. O graduado pode exercer diversas funções no segmento privado, em escritórios de investimentos, bancos, além de empresas dos setores da indústria, comércio, serviços, imobiliário e do agronegócio.

Legenda: Visitas técnicas em diversas empresas, participação em palestras, seminários, workshops estão na trilha do estudante de Finanças. Foto: Roberio Castro

A área de investimentos também tem demandado vários profissionais, como o assessor de investimentos, sobretudo nos chamados escritórios de investimentos, observa Alisson Martins. “Contudo, as empresas de médio e grande porte, cada vez mais, tem requerido profissionais atualizados com as novas práticas do mercado financeiro, que tem rapidez, sofisticação, além de produtos e serviços customizados às necessidades dos clientes, pilares que geram a demanda por profissionais atualmente”, observa Allisson.

Na trilha do estudante do curso de Finanças, há possibilidade de visitas técnicas em diversas empresas, bem como participação de encontros com profissionais de destaque do mercado, além de palestras, seminários, workshops, etc. O curso prepara ainda os alunos para realizar provas de certificação financeira, as quais habilitam os profissionais para o exercício da profissão.

Outro diferencial da graduação em Finanças são os produtos Boletim de Mercado de Capitais e o Índice de Ações Cearense (IAC), criados pelo próprio curso. O boletim fornece informações da seara financeira e análises dos principais fatos do mundo dos investimentos, em escala global, nacional e, especialmente, do mercado financeiro cearense. Já o IAC acompanha o desempenho médio das cotações das empresas cearenses que possuem capital aberto em bolsas de valores e busca ser benchmark para aplicações financeiras, como (IBOV, CDI, S&P500, Dólar, etc.), fundos de investimentos, portfólios, entre outros.

