Com diversas opções de lazer, São João de Maracanaú encerra neste domingo (29)

Entre centenas de apresentações de quadrilhas, apresentações musicais que atraem milhares de pessoas, uma Cidade Cenográfica completa e diversas opções de gastronomia, o São João de Maracanaú é um espaço que conta com atividades para toda a família. A programação é gratuita e segue até o próximo domingo (29).

O tema escolhido para 2025 foi “No Ceará é Assim”. Um dos destaques do evento é a Cidade Cenográfica, que traz reproduções de diversos pontos turísticos do estado.

Entre as atividades disponíveis no evento estão ações circenses, apresentações de forró pé de serra, espetáculos de teatro, além de brincadeiras e ações voltadas para as crianças, como pintura e visitação de animais na Fazendinha.

No espaço do São João de Maracanaú, há a presença de um avião Boeing 727-200, com Cinema 3D, além de dois helicópteros e uma locomotiva para visitação do público.

A área gastronômica é outro ponto forte do evento, ao reunir diversos empreendedores, com opções variadas de comidas típicas do período junino.

Legenda: Espaços com animais estão disponíveis para os visitantes Foto: São João Animal / Divulgação

Um dos marcos da época de São João, as quadrilhas juninas também tiveram grande destaque no evento. Neste ano, foram realizadas mais de 250 apresentações de quadrilhas, distribuídas em sete festivais, no Quadrilhódromo do evento, o maior do Brasil.

O São João de Maracanaú também homenageia outras festividades do Nordeste, com cenografias que trazem referências a Caruaru (Pernambuco), Campina Grande (Paraíba) e Mossoró (Rio Grande do Norte).

Na sexta-feira (13), o evento atingiu recorde de público, ao reunir 150 mil pessoas, que acompanharam apresentações de Ivete Sangalo e Wesley Safadão.

Serviço

São João de Maracanaú 2025

Período: 6 a 29 de junho

Horário: a partir das 18 horas

Local: Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao Campus do IFCE