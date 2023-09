Com cursos presenciais e EAD, pós-graduação da Unifor está com inscrições abertas

Para quem busca ampliar as possibilidades de atuação no mercado de trabalho, a Universidade de Fortaleza (Unifor) está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação Lato Sensu nas áreas de Direito, Gestão, Saúde e Tecnologia, nas modalidades presencial e remota.

Entre as opções de cursos estão MBA em gestão executiva em supply chain, Especialização em enfermagem e terapia intensiva, MBA em Ciências de Dados, Regulatório e sustentabilidade e outros. A lista completa pode ser conferida no site da instituição.

Já para interessados em opções de cursos na modalidade EAD síncrono, a universidade está com matrículas abertas, com opção de serem feitos também on-line.Todas as opções contam com aulas ao vivo e total interação junto aos professores.

“Além disso, existe a ausência do deslocamento, ou seja, economia, flexibilidade e disponibilidade de material no ambiente virtual, integração em sala de aula mesmo a distância, discussões temáticas profundas, networking e métodos ativos”, pontua Adriana de Oliveira, assessora geral da Pós-Graduação Lato Sensu.

Os cursos EAD síncronos com inscrições abertas são:

Especialização em Mercado de Energia Elétrica

Especialização em Direito e Tecnologia para Startups

MBA em Gestão Pública e Controles Internos

Mba em Environmental, Social And Governance - Esg

Especialização de Engenharia de Software com Devops – 1

Diferenciais no mercado

Outro destaque do programa de pós-graduação da Unifor é a realização de cursos in company em empresas e instituições. Dessa forma, é possível atender a demandas específicas dos colaboradores desses espaços.

Nas formações oferecidas pela Unifor, os estudantes adquirem conhecimentos a partir de Competências Técnicas (CT) e Competências Humanas Transversais (CHTs). A primeira é referente aos saberes, práticas e procedimentos correlatos a uma área específica de atuação e especialização.

Já as CHTs são voltadas ao conjunto de ensinamentos que não podem ser assimilados ou executados por máquinas ou inteligências artificiais, pois estão vinculadas às capacidades humanas de comunicação, como reflexão, análise e criação.

