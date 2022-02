Com baixos volumes, Ceará registra chuvas em mais de 50 cidades; veja previsão para Carnaval

O Ceará registrou chuva em pelo menos 53 municípios no período de 24 horas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, às 08h50, deste domingo (27) de Carnaval.

As precipitações observadas no Estado no período foram de baixo volume, sendo a maior delas em Cedro, na Região do Cariri, onde foi observador 21 milímetros no posto Ematerce. Seguido pela cidade de Catarina, com 18 mm.

Principais acumulados:

Cedro (posto Ematerce): 21mm

Catarina (posto Catarina) : 18mm

Aurora (posto Sítio Tipi): 17.2mm

Paracuru (posto Jardim do Meio): 16mm

Palmácia (posto Palmácia): 10.2mm

Itaitinga (posto Itaitinga): 9mm

Acopiara (posto Caixa): 9 mm

Barro (posto Monte Alegre): 8mm

Ipaumirim (posto Santo Antônio): 8mm

Cariús (posto São Sebastião): 7mm

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, este domingo deve ter chuva isolada em todas as macrorregiões do Estado, com destaque para a faixa litorânea e a Ibiapaba. As precipitações previstas tendem a ser com intensidade fraca ocasionalmente moderada e ocorrer em pontos isolados, bem como ser de caráter passageira. O céu deve variar entre parcialmente nublado e poucas nuvens.

Na segunda-feira (28) a previsão segue semelhante, com chance de atividade pluviométrica isolada em todas as macrorregiões cearenses.

Já na terça-feira (1º) há alta possibilidade de chuva isolada em todas as regiões, além de céu variando entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

