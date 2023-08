Com 6 horas de open food, BBQ Show terá mais de 30 estações de carnes, neste sábado

Considerado o maior festival de churrasco open food do Nordeste, o BBQ Show será realizado em Fortaleza neste sábado (26), a partir de 14h, no Marina Park Hotel. Aproximadamente duas mil pessoas são esperadas no evento que prepara uma estrutura de mais de 30 estações de carne, bares, palco para atrações musicais e espaço kids.

“A expectativa é que o BBQ Show 2023 reúna famílias inteiras para momentos inesquecíveis”, afirma Cleber Mota, diretor do evento. “O clima de praia do Marina Park, rodeado por belezas naturais, sombras de coqueiros e a grama com vista para o mar é um cenário para piqueniques, para sentar-se no chão e aproveitar o momento comendo um bom churrasco e ouvindo uma boa música”, constata.

Serão 8 horas de evento, sendo 6 de open food, durante o qual o público terá livre acesso às estações de comida, incluindo carnes das mais tradicionais às mais exóticas, hamburgueres, além de peixes, capote, linguiças, pizzas e até sobremesas. No total, 34 chefs do Ceará, Maranhão e Pernambuco estarão à frente da amostra gastronômica.

“Temos alguns chefs da região do Cariri, mas principalmente de Fortaleza e de São Luís (MA). Este ano, em novembro, teremos uma edição em São Luís. Um dos assadores de lá vem pra cá, assim como um dos assadores daqui vai pra lá”, destaca Cleber Mota.

Entre as atrações musicais confirmadas estão a DJ Camila Carlos, a dupla Luís Marcelo e Gabriel, o cantor Vinny Fist e a cantora Ju Moura. Para o público infantil, o festival preparou um espaço kids, comandado pelo Tio Pacheco, para lazer e entretenimento dos pequenos, com acesso incluído no ingresso do festival.

Para Cleber Mota, o que faz o evento um sucesso de público é a variedade de atrações e as novidades de cada edição. “O BBQ Show foi o primeiro evento de churrasco aqui do Ceará. Foi um evento que já começou grande no Marina Park Hotel, em 2019. Na época, nosso evento deu em torno de 1.300 pessoas e trouxe proteínas exóticas como carne de jacaré. É um evento feito com muitos parceiros, até porque é impossível fazer um evento desse porte sem grandes parcerias. Esse ano, ele volta para o Marina, um dos melhores locais pra realizar esse tipo de evento”.

Novidades

Neste ano, o festival vai trazer algumas novidades, como a carne com ouro, que poderá ser provada diretamente no evento. A outra aposta do BBQ Show é a carne Dry Aged, que é um processo de maturação a seco para carnes bovinas, como explica o chef Felipe Farias. “É um processo de levar as proteínas para uma câmara, onde a gente vai ter umidade e temperatura controladas”, afirma.

Com a perda de líquido, sendo monitorada em um ambiente controlado, a carne passa por um processo microbiológico, resultando em modificação da textura e do sabor. “A carne vai ficar com sabor mais amendoado, depois de alguns dias, mais lácteo, chegando até no blue cheese. Então, é um processo que agrega maciez e um novo sabor à carne. Importante entender que só dá certo se for com proteína de extrema qualidade. Então, ele só melhora algo que já é bom”, explica Felipe Farias.

Legenda: Evento volta a acontecer no Marina Park Hotel e oferece estrutura para toda a família Foto: Divulgação

Entre as carnes exóticas, o BBQ Show vai trazer ainda um varal de capotes, também conhecidos como “galinha da Angola” ou “guiné”, dependendo da região. Outra atração bem regional do evento é o peixe assado na vara, do Chef Tibaia. O peixe tem como um de seus diferenciais o fato de não usar carvão, e sim coco seco, e é servido com tapioca.

Outra novidade é a estação de macarrão de lagosta, que será comandada pelo chef Messanito. Para quem gosta de massas, também haverá uma estação exclusiva de pizza napolitana. “A pizza está entrando em diversas culinárias. Hoje a pizza leva muito mais do que só queijo. A carne já é presença cativa. É possível encontrar pizzas dos mais variados sabores, como filé mignon, frutos do mar e tem a pizza nordestina com a carne de sol”, explica Cleber Mota.

Ação social e ingressos

Nesta edição do festival, quem adquirir o ingresso meia social vai contribuir com uma ação social do evento. Cada ingresso comprado terá R$5,00 doados para o Instituto Katiana Pena, uma ONG que usa a arte como meio de transformação social de crianças e adolescentes que vivem em comunidades carentes. Mais de 500 crianças são beneficiadas pelo projeto, que tem como únicas exigências que sejam de baixa renda e que estejam matriculados na escola pública. Além do valor incluso no ingresso, todos os alimentos não utilizados no festival serão doados para o instituto.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site bbqshow.com.br e parcelados em até 3x. A venda física está disponível nas lojas Jotacê (Rua Alameda das Angélicas, 340-A e Av. Domingos Olímpio, 387) e no Boi Fest (Av. Washington Soares, 6230). Crianças de até quatro anos de idade não pagam.

Serviço:

BBQ Show Fortaleza

Data: Sábado, 26 de agosto

Local: Marina Park Hotel

Abertura dos portões: 14 horas

8 horas de evento, sendo 6 horas de Open Food (*Evento não é open bar)

Atrações Musicais: DJ Camila Carlos, Luis Marcelo e Gabriel, Vinny Fist e Ju Moura.

Pontos de venda: Lojas Jotacê (Rua Alameda das Angélicas, 340-A, Av. Domingos Olímpio, 387, CE 040, Nº 2.000 Eusébio-CE), Boi Fest (Av. Washington Soares, 6230) e na Loja Stanley do Shopping RioMar Fortaleza.

Parcelamento em até 3x

Mais informações: linklist.bio/bbqshow