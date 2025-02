Com 192 aprovações no ITA/IME em 2024, Farias Brito destaca qualidade no ensino

Em 2024, o Colégio Farias Brito conquistou um grande número de aprovações nos vestibulares mais difíceis do Brasil. Foram 41 no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e 151 no Instituto Militar de Engenharia (IME), totalizando 192 aprovações.

Uma das aprovadas foi a estudante Giovanna Zanardi, que ficou em 1º lugar entre as mulheres selecionadas neste ano no exame do ITA e em 47º no ranking geral. Natural de São Paulo, ela estudou no ano passado em Fortaleza e realizou a prova pela 5ª vez.

Nas tentativas anteriores, a estudante de 22 anos chegou próximo da nota de aprovação, mas sem alcançar o valor mínimo. “Meu psicológico não deixava, eu ficava muito nervosa com a prova. Eu criei algumas estratégias de estudo para manter o meu psicológico bem estável, meus estudos em dia, e consegui passar.”

Recentemente, Giovanna teve a oportunidade de visitar os laboratórios do ITA, conhecendo as instalações e os professores de diferentes áreas que a instituição oferta. Após a ocasião, decidiu seguir na área de estudos da aeronáutica eletrônica, conforme explica: “Principalmente para cuidar do espaço eletrônico brasileiro, é muito bonito o que eles fazem. O estudo de radar, da transmissão de informação pela rede eletrônica pelo digital, acho tão legal”, comenta.

Em relação aos estudos no Farias Brito, Giovanna destaca que um dos diferenciais foram os simulados que apresentam cenários variados do ITA, além do acompanhamento próximo com os professores de redação da instituição.

“Eles me influenciaram na busca de conteúdo para a educação, nos simulados, no psicológico, e me orientaram sobre o que estudar mais ou não.”

Resultados consistentes

Desde 1993, a instituição de ensino acumula 2092 aprovações. De acordo com Marcelo Pena, Diretor de Ensino da Organização Educacional Farias Brito, os bons resultados são fruto da dedicação dos profissionais que compõem o corpo do FB, junto com a dedicação dos estudantes e familiares.

Além das provas do ITA e IME, estudantes do Farias Brito também se destacaram em olimpíadas internacionais de diferentes segmentos no ano passado. Nas Olimpíadas Internacionais de Física (IPhO, EuPhO, OIbF), o FB foi a única escola do Brasil a ter representantes nas três competições e a participar com o maior número de alunos.

Já na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), a instituição esteve presente com o maior número de premiados. Na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), todos os alunos do Farias Brito conquistaram medalha de ouro. A escola também participou da Olimpíada Internacional de Matemática.

Em 2024, o FB foi 35 vezes 1º lugar no Brasil, incluindo 1º lugar no ITA, entre as mulheres, e o 1º lugar nas cotas. “O Farias Brito vem atendendo aos anseios dos alunos e de suas famílias, seja na aprovação nos vestibulares mais difíceis do país, como Medicina, IME, ITA, seja conquistando o sonho de estudar nas mais prestigiadas universidades do mundo”, destaca Marcelo Pena.