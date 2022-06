Clínicas privadas de Fortaleza decidem não vender vacina contra Covid enquanto houver oferta no SUS

Vacinas contra a Covid-19 começaram a ser adquiridas por clínicas privadas de imunização no fim de maio e já são comercializadas em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, em Fortaleza, os estabelecimentos sinalizam que ainda não devem oferecer essa opção.

A vacina é a AstraZeneca, mesma produzida e distribuída à rede pública de saúde pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A diferença é que a da rede privada é importada diretamente da fabricante.

Michele Alves, responsável técnica pela rede Vacinart, confirma que “por enquanto, não iremos realizar a comercialização, visto que esta vacina está disponível em todas Unidades de Saúde e, ainda assim, tem-se dificuldade na adesão de 100% da população”.

A clínica Immunité também relatou à reportagem que “não teremos disponibilidade da vacina em nossa clínica” e, “no momento, não iremos negociar”.

Em comunicado, a Previne Vacinas também optou por não comercializar essa vacina por ser a mesma ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS). “Estar protegido contra a doença é de extrema importância. Por isso, indicamos que cada um tome as doses disponibilizadas gratuitamente contra a Covid. Elas são de alta qualidade”, recomenda.

O Diário do Nordeste questionou outras cinco clínicas da Capital, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Uso complementar ao público

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBim) se posicionou favoravelmente ao uso das vacinas na rede particular, mas desde que sigam as mesmas indicações do Plano Nacional de Operacionalização para Vacinação contra a Covid-19 (PNO) porque ele já descreve precauções e contraindicações.

Assim, devem ter os mesmos esquemas, intervalos, número de doses e doses de reforço previstos nos documentos oficiais.

“A rede privada deve funcionar em complementariedade ao sistema público na estratégia de controle da pandemia de Covid-19, como mais uma alternativa de vacinação para os grupos-alvo do PNO”, descreve.

A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (Abcvac) não sabe quantas clínicas já aplicam o imunizante porque cada clínica tem autonomia para negociar a aquisição direto com o fabricante e com o distribuidor.

Sobre a disponibilidade de outras marcas de vacina, informou que, por enquanto, nenhuma outra fabricante sinalizou disponibilidade para o setor privado.

Preço e indicações

A vacina AstraZeneca na rede privada é recomendada como 3ª dose para pessoas acima de 18 anos, independente do esquema primário, desde que passem pelo menos 4 meses que recebeu a 2ª dose.

Como 4ª dose, pacientes de 18 a 60 anos que não estejam elegíveis nas orientações do Plano Nacional devem aguardar orientação médica para o reforço.

O preço na fábrica chega a R$ 151, conforme definição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). A Abcvac estima que ela seja comercializada entre R$ 300 e R$ 350 pela adição dos custos com logística, armazenamento, seguro e aplicação. Em São Paulo, há oferta a partir de R$229.

As doses aplicadas de forma particular também deverão ser registradas no programa de informações do Governo Federal, o ConecteSUS.