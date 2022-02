Cinegrafista Dorian Girão falece aos 49 anos após sofrer mal súbito nesta terça-feira

O cinegrafista Dorian Girão faleceu nesta terça-feira (1/º) aos 49 anos após sofrer um mal súbito enquanto pedalava. Conforme colegas do profissional da TV Jangadeiro, o cearense passou mal durante esta tarde e chegou a ser socorrido. No entanto, logo que deu entrada em um hospital de Fortaleza, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

O Sindicato dos Jornalistas no Ceará (Sindjorce) confirmou o falecimento de Dorian, que havia se filiado ao órgão em novembro de 2017. De acordo com o Sindjorce, o cinegrafista iria completar 50 anos em julho de 2022.

Além disso, ainda acrescentou que o velório acontece amanhã (2) a partir das seis da manhã na Funerária Alvorada, no bairro José Bonifacio, em Fortaleza.

O órgão não tem confirmação do horário do sepultamento. Em nota, a diretoria do Sindjorce também se solidarizou com familiares e amigos de Dorian.

Legenda: Colegas de trabalho de Dorian compartilham que profissional era sempre muito atencioso com todos. Foto: Reprodução/Instagram.

COMPROMISSO E CUIDADO

O profissional do Jornal Jangadeiro era conhecido por carregar um sorriso que chegava aos olhos e ser atencioso com as pessoas que cruzavam seu caminho. Em suas redes sociais, compartilhava o amor pela profissão, assim como o compromisso e o respeito pelas narrativas que registrava. "Sempre contando histórias de realidades bem diferentes", escreve em uma foto.

Em outra, já aconselha para os seguidores: "independente do tempo de trabalho, sempre execute como se fosse o primeiro dia".

No ano passado, recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 e ficou um período internado por conta da doença. Apesar disso, lutou contra o novo coronavírus e venceu. Mais recentemente, colegas explicam que Dorian criou o hábito de pedalar todos os finais de tarde.

PÊSAMES

O jornalista Chagas Vieira, também ex-secretário da Casa Civil do Governo do Estado, chegou a se pronunciar sobre a morte em suas redes sociais, relatando uma grande dor pelo falecimento do profissional.

"Que dor senti ao receber a notícia da partida do amigo Dorian, tão querido desde meus tempos de Jangadeiro. Uma pessoa de um coração imenso. Um ser humano muito especial, com quem tive a alegria de trabalhar por muitos anos. Que Deus conforte sua família, que ele tanto amava".

