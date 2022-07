Chuvas intensas podem afetar 65 cidades do Ceará entre terça e quarta-feira (6); saiba municípios

Pelo menos 65 cidades cearenses podem receber chuvas intensas, de até 50 milímetros, entre às 10h desta terça-feira (5) e às 11h da quarta-feira (6), como indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, ventos intensos entre, 40 e 60 km/h, podem afetar os municípios do Estado.

O alerta feito pelo Inmet está na classificação “perigo potencial”, o primeiro dos 3 níveis de aviso utilizados pelo Instituto. Com isso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Saiba os municípios com alerta de chuvas intensas:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Aquiraz

Aracati

Barreira

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Granja

Guaiúba

Horizonte

Icapuí

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

Redenção

Russas

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Trairi

Tururu

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

A indicação de chuvas dá seguimento ao registro de precipitações no Estado mesmo após o fim da quadra chuvosa no Ceará, que acontece entre fevereiro e maio. Essa semana, por exemplo, começou com alerta de chuvas intensas e perigo potencial em Fortaleza e mais 58 cidades.

Previsão do tempo

Os cearenses devem observar um céu nublado ou chuvoso nesta quarta-feira (5), conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

Para o dia, é esperado céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte

Para o Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns, há alta possibilidade de chuva isolada.

Registro de chuva

De 7h da segunda (4) até 7h desta terça-feira (5) choveu em 86 municípios monitorados pela Funceme.

As maiores chuvas foram registradas em Orós com 77 milímetros. Na Capital, as precipitações ficaram em 13.2mm. Confira as cidades com mais chuva:

Orós (77mm)

Mombaça (45mm)

Pedra Branca (43mm)

Icó (42mm)

Piquet Carneiro (42mm)

Aratuba (38mm)

Jaguaribe (35mm)

Pereiro (33mm)

Quixeramobim (30mm)

Iracema (27mm)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil