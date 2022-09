Chuvas de agosto no Ceará são as mais volumosas dos últimos 22 anos; veja mapa

Agosto chegou ao fim com o melhor índice pluviométrico dos últimos 22 anos. Ao longo dos 31 dias do mês passado, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou o acumulado de 17 milímetros, o que representa 250% acima da média histórica para o período (4,9 mm).

Neste milênio, o índice atual só é inferior a agosto do ano 2000, quando choveu o acumulado a 30,8 mm. No somatório anual, os dados de 2022 já são positivos. De janeiro a agosto o Ceará recebeu precipitações equivalentes a 903,1 milímetros, ou seja, quase 13% acima do volume de chuvas que é esperado para todo o ano (800,6 mm). Este já é o segundo melhor volume dos últimos dez anos.

O índice fica atrás apenas de 2020, cujo ano fechou com 958,6 milímetros acumulados, uma variação positiva de 19,7% ante à média pluviométrica.

O meteorologista da Funceme, Lucas Fumagalli, explica que os bons índices devem-se a áreas de instabilidades oriundas do leste da região Nordeste, onde choveu bastante, e do Oceano Atlântico.

"Isso tem sido observado ao longo da pós-estação (junho e julho), bem como em agosto, pois houve maior atividade dos distúrbios [que causam áreas de instabilidades de chuva] de leste durante a pós estação", detalha Lucas.

Este bom índice de agosto foi possibilitado pela distribuição regular das chuvas. Das 184 cidades cearenses, apenas três passaram o mês de agosto sem receber qualquer volume de chuva: Penaforte, Abaiara e Juazeiro do Norte. Elas, inclusive, também passaram o mês de julho zerado, sem registro oficial de pluviometrias.

Em 2022, apenas os meses de fevereiro e abril não conseguiram atingir a média. Agosto foi o mês que apresentou a maior variação positiva (250%) quando comparado à média pluviométrica. Até então, a liderança era do mês de junho (104.1%). Neste ano, março foi o que obteve o maior volume absoluto, com 265.5 milímetros acumulados em média.

Regiões com chuvas acima da média

Todas as 8 macrorregiões do Estado superaram a média pluviométrica em agosto. O destaque foi a região do Cariri, cujo volume observado foi 5 vezes superior ao volume que era esperado para o mês. Jaguaribana e Sertão Central, duas regiões que enfrentam historicamente baixos volumes pluviométricos, também tiveram bons índices.

Elas respondem pela segunda e terceira maior variação média neste mês, respectivamente. Jaguaribana acumula 27,2 milímetros - o melhor acumulado absoluto neste mês - e, o Sertão Central, 19,6 mm acumulados em agosto.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil