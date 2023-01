Chuva no Crato: cidade registra maior volume acumulado do Ceará neste início de ano

A cidade do Crato , no Sul do Estado, lidera o ranking estadual de volume de chuva acumulado neste início de ano. O Município está perto, inclusive, de atingir a média histórica para o mês de janeiro. Conforme a Funceme, a normal climatológica para o período, em Crato, é de 190 mm. Até agora, dia 19, o órgão já registra o acumulado de 177,3 milímetros.

No ano passado, Crato encerrou o mês de janeiro com 194.3 mm de chuva acumulada, ficando 2,1% acima da média histórica.

O secretário de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos de Crato, Givaldo Gonçalves, avalia de forma positiva a chegada antecipada das chuvas no Município e ressalta que os índices têm grande impacto para a agricultura local.

"Começou a chover bem já no mês de novembro. Em dezembro tivemos também bons índices e, neste mês, as boas chuvas continuam. Isso impacta positivamente na nossa agricultura. Os produtores já iniciaram o plantio", detalha.

As culturas de maior relevância na cidade são, em ordem de produção, milho, feijão, fava e amendoim. "Tem uma participação importante na economia do Município. A agropecuária representa 5% do PIB da cidade", aponta Givaldo. Para aproveitar da melhor forma as boas chuvas, o secretário acrescenta ainda que foi realizado trabalho de aração de mais de 600 tarefas de terra.

"Essa preparação da terra é muito importante para o plantio. Fazemos isso de forma gratuita. Deixamos o terreno pronto para que os agricultores familiares possam plantar. Foram, ao todo, quase 19 hectares de terra arada", conclui.