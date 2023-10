Chuva de meteoros Oriônidas poderá ser vista no Ceará neste sábado (21); veja horário

O céu do Ceará deve se iluminar, na noite deste sábado (21), durante a chuva de meteoros Oriônidas, originada por fragmentos do cometa Halley. A previsão é de que o fenômeno comece a ter boa visibilidade a partir das 22h.

De acordo com o Time and Date, site especializado em astronomia e fusos horários, a chuva de meteoros no céu de Fortaleza atingirá uma visibilidade “excelente” às 22h33, o que pode variar a depender das condições meteorológicas.

A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para este sábado (21) é de "céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as regiões" do Estado. Na madrugada de domingo (22), há baixa possibilidade de chuva em alguns pontos do Ceará.

Veja também

A agência espacial dos EUA, Nasa, informa que a chuva está ativa desde o dia 26 de setembro e se estende até novembro – mas, anualmente, atinge o pico em meados de outubro. O fenômeno é considerado um dos mais bonitos do ano.

“Às vezes, meteoros rápidos também podem se transformar em bolas de fogo: procure explosões prolongadas de luz ao observar a chuva de meteoros Oriônidas”, recomenda a agência espacial.

66 km/s é a velocidade média em que os meteoros viajam durante a chuva, como calcula a Nasa, deixando rastros luminosos no céu, visíveis por vários segundos ou minutos.

A chuva de meteoros Oriônidas é originada por fragmentos do cometa Halley: sempre que os detritos regressam ao sistema solar e colidem com a atmosfera da Terra, causam o fenômeno, como explica a Nasa.

O cometa Halley leva cerca de 76 anos para orbitar o Sol. A última vez que ele foi visto por observadores foi em 1986, e não entrará novamente no sistema solar interno até 2061.

Dicas para visualizar a chuva de meteoros

Devido às luzes das cidades, que ofuscam o brilho no céu, a chuva de meteoros pode ser melhor vista longe dos grandes centros urbanos, o que favorece quem mora em regiões mais afastadas da capital.

Apesar disso, vale a tentativa. A Nasa orienta que quem está no Hemisfério Sul, caso dos cearenses, deve deitar de costas com os pés voltados para a posição nordeste e observar toda a extensão do céu com atenção: os meteoros podem aparecer em qualquer ponto.