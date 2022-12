Chuva de meteoros Geminídeas acontece nesta terça (13); veja horário e como assistir

A chuva de meteoros Geminídeas terá seu pico nas noites desta terça-feira (13) e quarta-feira (14) e pode ser vista do Ceará. Será possível avistar cerca de 150 meteoros por hora, conforme o portal de astronomia Star Walk.

Um dos eventos mais astronômicos mais esperados do ano, a Geminídeas permanece ativa entre os dias 4 e 17 de dezembro. Nestas noites de pico, as primeiras estrelas cadentes poderão ser visualizadas a partir de 19h30.

O fenômeno é causado pelos detritos do asteroide 3200 Phaethon.

Como assistir?

A chuva de meteoros pode ser vista a olho nu, de qualquer ponto do país. O radiante do fenômeno, ponto onde os meteoros convergem, é a constelação de gêmeos.

A chuva poderá ser observada por toda a madrugada, sendo o melhor momento após 1h, segundo o portal Uol. Em sites de astronomia, é possível verificar a posição de gêmeos e iniciar a observação.

O radiante nasce por volta de 22h e se põe ao amanhecer a oeste.

Neste ano, como há possibilidade de a lua esconder os meteoros, é recomendado iniciar as observações antes do nascer da lua. No hemisfério sul, onde está o Brasil, o radiante deve aparecer uma hora antes da lua. O satélite estará com pouco mais de 78% de iluminação em seu disco.

Veja a transmissão da chuva de meteoros ao vivo: