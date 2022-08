Chove em mais de 60 cidades cearenses pelo terceiro dia consecutivo; confira os maiores volumes

Pelo terceiro dia consecutivo choveu em mais de 60 municípios cearenses, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados são parciais e podem ser atualizados ao longo do dia.

O maior volume pluviométrico foi registrado na cidade de Iracema, com 67 milímetros. Logo em seguida estão os municípios de Cedro e Quixeramobim, ambos com 62 mm.

Dia 3 : choveu em 62 cidades, com destaque para Baturité, com 35.2 mm

: choveu em 62 cidades, com destaque para Baturité, com 35.2 mm Dia 4 : choveu em 119 cidades, com destaque para Jaguaribe, com 66 mm

: choveu em 119 cidades, com destaque para Jaguaribe, com 66 mm Dia 5: choveu em 70 cidades, com destaque para Iracema, com 67 mm

Esses três municípios estavam na relação divulgada ontem (4) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a qual previa risco de chuvas e ventos fortes. O alerta meteorológico, na prática, se confirmou.

Das 45 cidades inclusas neste aviso, 38 tiveram registro de pluviometria. O alerta, contudo, não foi renovado para as próximas 24 horas.

Conforme a Funceme, essas chuvas ocorrem "em virtude da atuação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, e por efeitos locais, como sistema de brisa, temperatura, umidade e relevo".

Veja os dez maiores volumes pluviométricos:

Iracema: 67 mm

Cedro: 62 mm

Quixeramobim: 62 mm

Lavras da Mangabeira: 54 mm

Quiterianópolis: 54 mm

Pedra Branca: 52 mm

Piquet Carneiro: 45 mm

Senador Pompeu: 43 mm

Jucás: 42 mm

Acopiara: 42 mm

Previsão para o fim de semana

Após três dias seguidos com boas pluviometrias, o Estado deve ter uma pausa nas chuvas neste fim de semana. Conforme a Funceme, para este sábado, a previsão é de "céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões". No domingo (7), o órgão prevê "baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza e no norte da Jaguaribana".