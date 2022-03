Chove em Fortaleza e em mais 40 municípios neste domingo (6); confira lista

Fortaleza amanheceu neste domingo (6) com céu parcialmente nublado, temperatura mínima de 24° e chuva em bairros como Barra do Ceará, São Gerardo e Centro. Ao mesmo tempo, outros 40 municípios da Região Metropolitana (RMF) e do Interior do Ceará também registram precipitações nas primeiras horas deste dia.

Do total de cidades com chuvas entre as 7h desse sábado (5) e as 7h deste domingo, Itaiçaba, na Região Jaguaribana, teve o maior volume pluviométrico. Foram 58,5 milímetros no intervalo de 24 horas, segundo atualização da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até as 8h.

Principais acumulados de chuva no CE

Itaiçaba (Posto Itaiçaba) - 58,5 mm

Crateús (Posto Tucuns) - 55 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto Sede) - 46 mm

Fortaleza (Posto Messejana) - 41,2 mm

Iracema (Posto Santo Antônio Bastiões) - 41 mm

Aquiraz (Sítio Sapucaia Fernandes) - 37 mm

Jaguaribe (Posto Nova Floresta) - 34,2 mm

Iracema (Posto Bastiões) - 31 mm

Coreaú (Posto Açude Diamante) - 27,2 mm

Solonópole (Açude Tigre) - 25 mm

Previsão do tempo

Ainda para este domingo (6), a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as oito macrorregiões do Ceará. São elas: Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Segundo o órgão, as precipitações previstas ocorrem em virtude de áreas de instabilidade e de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.