Chove em 90 municípios do Ceará entre a sexta (28) e o sábado (29); veja previsão do tempo

O Ceará registrou chuva em, pelo menos, 90 municípios, no intervalo de 24 horas, conforme dados coletados até as 8h30 deste sábado (29) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores volumes foram contabilizados em São Gonçalo do Amarante (86 mm), Jijoca de Jericoacoara (73,5 mm) e Caucaia (65 mm). O apurado faz referência ao intervalo entre as 7h de sexta-feira (28) e as 7h deste sábado.

Em Fortaleza, os postos pluviométricos da Messejana e Água fria contabilizaram 26,4 e 14,8 milímetros, respectivamente.

Veja os maiores 10 volumes registrado nas últimas 24 horas:

São Gonçalo do Amarante (Posto de São Gonçalo) - 86 mm

Jijoca de Jericoacoara - 73.5 mm

Caucaia - 65 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto de Croata) - 64 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto de Santo Amaro) - 63 mm

Moraújo - 62 mm

Tamboril - 53 mm

Quixeramobim - 52 mm

São Gonçalo do Amarante (sede) - 51 mm

Tauá - 50.2 mm



Para o restante deste sábado, a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente, com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea, na região Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamúns. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Já para o domingo (30), o céu continua parcialmente nublado, mas com alta possibilidade de precipitação isolada no Cariri e na Ibiapaba, além de baixa probabilidade de chuva isolada no restante do Estado.

