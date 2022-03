Chove em 55 cidades do Ceará entre terça e quarta-feira (2)

No intervalo entre as 7h dessa terça (1º) e as 7h desta quarta-feira (2), ao menos 55 dos 184 municípios do Ceará tiveram chuvas, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Viçosa do Ceará, na Região da Ibiapaba, teve o maior volume. Em 24h, o município registrou 62 milímetros. Aparecem na sequência Juazeiro do Norte (40 mm), Itarema (35 mm), Maranguape (31 mm) e Crato (28 mm).

Por volta de 8h30 desta quarta-feira (2), a Capital anotou episódios precipitações em bairros como Barra do Ceará, Centro e Aldeota. Essas chuvas devem entrar no calendário de chuvas desta quinta (3).

Previsão do tempo

Para esta quarta, a Funceme indica céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea e no Cariri. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

"A tendência para os próximos dias é que as precipitações ocorram, principalmente, com intensidade variando de fraca a moderada, porém de forma passageira para praticamente, todo o território, com exceção do Cariri, onde os acumulados poderão ocorrer em uma área maior", afirma o órgão.