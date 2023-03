Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz certifica alunos de curso em parceria com o Estado

Os alunos formados no curso de costureiro do Instituto Myra Eliane (IME) serão certificados, nesta sexta-feira (24), a partir das 14h30, em cerimônia realizada no Espaço Arandu, localizado no Araturi, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A iniciativa educacional é uma parceria da instituição, por meio do Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), do Governo do Ceará.

Ao todo, 42 estudantes devem receber a certificação. O evento deve ainda ser marcado pelo desfile e exposição de produtos idealizados e produzidos pelos formandos.

Além do presidente do IME, Igor Queiroz Barroso, a cerimônia dever contar com as presenças da vice-presidente, Aline Félix, do diretor-presidente do Centec, Acrísio Sena, e demais representantes das entidades.

Legenda: Ao todo, o IME forma 46 alunos do curso de costureiro Foto: divulgação

A expectativa é que novas turmas de outros cursos profissionalizantes sejam ofertados pelo Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz a partir de abril.

Educação profissionalizante

Inaugurado em 2019, o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz integra o Complexo Educacional Myra Eliane, formado também pelo Centro de Educação Infantil Olga & Parsifal Barroso e Centro de Arte e Cultura Arandu.

A educação profissionalizante é um dos prismas de conhecimento do Complexo. Através do Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz, jovens e adultos são inseridos em um contexto de capacitação, com acesso a cursos voltados para o mercado de trabalho.

Serviço

Certificação do Curso de Costureiro

Local: Espaço Arandu (Rua Pedestre 1A (Rua Central) S/N, Esplanada do Araturi, Caucaia)

Data: sexta-feira (24);

Hora: 14h30.

