Celebrações presenciais de Corpus Christi voltam a acontecer em Fortaleza; veja programação

Dois anos depois que a pandemia de Covid-19 se instaurou, voltam a acontecer, nesta quinta-feira (16), as celebrações presenciais de Corpus Christi em Fortaleza.

A programação do feriado religioso é organizada pela arquidiocese da Capital e conta com as tradicionais procissões, confecções de tapetes coloridos e missas nas paróquias e na Catedral Metropolitana.

A comunidade católica vive a Semana Eucarística desde a última quinta-feira (9). Segundo a arquidiocese, as celebrações seguem o tema "Pão em todas as mesas" e ocorrem no santuário São Benedito, na avenida Imperador, no Centro da Cidade. São promovidas celebrações eucarísticas, reza da 'hora santa' e formações. O encerramento será feito na 'Festa de Corpus Christi', na quinta (16).

Veja a programação de Corpus Christi nas igrejas

Celebração da arquidiocese de Fortaleza

Local: Catedral Metropolitana de Fortaleza

Horários:

15h - Hora Santa

16h - Solene celebração de Corpus Christi com o arcebispo de Fortaleza, dom José Antonio Aparecido Tosi Marques

17h às 19h - Procissão

Percurso: Rua Clarindo de Queiroz / Rua Tristão Gonçalves / Av. Duque de Caxias / Rua Barão do Rio Branco / Rua Castro e Silva / Catedral

Missas na Catedral

Neste dia, haverá missa na Catedral Metropolitana de Fortaleza nos horários de: 9h, 11h e 19h

Igreja de Fátima

Local: avenida 13 de maio, 200

Horários: 7h, 9h, 12h, 17h e 19h

Procissão: dentro da igreja após a missa das 7h

Paróquia Cristo Rei

Local: rua Nogueira Acioli, 805

Horários: 6h30min e 17h

Procissão: após a missa da tarde

Paróquia Nossa Senhora da Glória

Local: avenida Oliveira Paiva, 905

Horários: 6h30min, 11h, 16h30min e 18h30min

Procissão: saindo da Casa da Mãe Rainha (avenida José Alves Cavalcante, 1130) em direção à matriz, a partir de 17h

Paróquia São Vicente de Paulo

Local: avenida Desembargador Moreira, 2211

Horários: 6h30min, 9h, 11h30min, 16h e 19h

Procissão: após a missa das 16h

Igreja de Santo Afonso (Igreja Redonda)

Local: avenida Jovita Feitosa, 2733

Horário: 18h

Procissão: no local, 17h

Igreja de Nossa Senhora do Carmo

Local: avenida Duque de Caxias, S/N

Horários: 8h, 10h, 12h, 16h

Procissão: no local, às 17h

