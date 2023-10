Cearense relata corrida para estocar mantimentos em Israel: 'falta de frutas e verduras'

A cearense Suyane Lima, 24, relatou a corrida pela busca de alimentos e equipamentos de sobrevivência após recomendação do governo israelense, nesta segunda-feira (9). A jornalista está na cidade de Har Brachá desde sábado (7), quando celebrava o Shabat e o Simchat Torah. Israel e o grupo islâmico Hamas estão em guerra desde a madrugada deste sábado.

"O Governo mandou a gente estocar comida e água. Frutas, verduras, alguns já estão em falta porque como estamos no meio do deserto, a maior parte da comida que é produzida aqui precisa de autotecnologia para funcionar e a nossa autotecnologia está no sul, que é onde está acontecendo a maioria dos ataques. Pediram também para a gente comprar lanterna, assim, equipamento de sobrevivência mesmo", contou ao Diário do Nordeste.

Suyane apontou ainda a falta de produtos. "Fomos ao supermercado, tinha falta de algumas frutas e verduras. Tivemos que ir à cidade ao lado comprar", contou.

Na mensagem, o governo de Israel alerta que "em algumas emergências", a população pode ficar isolada e sem ter como sair de casa por um tempo. "Por isso, é importante preparar com antecedência itens importantes que estarão ao nosso alcance e permitirão que nós e a família sobrevivamos de 24 a 72 horas, até a chegada de ajuda", dizia mensagem do governo a qual a reportagem teve acesso.

'Todo mundo tem alguém que está na guerra'

A cearense assegura que está bem, mas segue sem previsão de retorno a Jerusalém, onde mora. "Poderia ir de carona, por exemplo. Mas prefiro evitar. Lá [Jerusalém] esta sendo atacado por mísseis. Um dos principais alvos de hoje", afirmou.

Conforme a jornalista, a população está bem mais apreensiva do que do início do conflito. "Todo mundo tem alguém que está na guerra, diretamente no confronto. Então tem essa tensão", explicou.

Ela diz que "as pessoas estão agora com medo" e não estão fazendo o que querem fazer. Segundo ela, em Jerusalém as pessoas não estão saindo de casa. Contudo, na cidade Har Brachá vem sendo "bem mais tranquilo", relatou.

Brasileiros escondidos

Em meio aos bombardeios em Israel, estavam brasileiros, que inclusive seguem escondidos em bunkers até que sejam repatriados. Seis aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) integram uma operação iniciada pelo Brasil no domingo (8) para repatriar brasileiros que estão em áreas de conflito em Israel.

Enquanto a segunda aeronave aguarda autorização, a primeira, um KC-30, decolou às 18h do domingo e chegou em Roma, na Itália, às 2h48 desta segunda (9).

Até então, a primeira lista de passageiros não foi divulgada, mas mais de mil brasileiros entraram em contato com a embaixada brasileira em Tel Aviv, a maior parte deles turistas.

Guerra entre Israel e Hamas

A guerra de Israel chega ao terceiro dia nesta segunda-feira (9), com a ofensiva do Hamas deixando mais de 800 mortos no país, conforme o novo balanço oficial divulgado nesta tarde.

Desde o último sábado (7), o Hamas, da Palestina, invadiu o território israelense e fez uma série de bombardeiros. O grupo extremista fez também mais de 100 pessoas reféns, e ameaça matá-los. O primeiro-ministro de Israel, em resposta ao Hamas, declarou guerra e atacou a região Palestina com mísseis.

Mais de 2.600 pessoas ficaram feridas na ofensiva de sábado, de acordo com números atualizados publicados na conta do Facebook da assessoria de imprensa do governo israelense.