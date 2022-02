Cearense que vive na Rússia descreve calma em meio a conflito: "a gente também foi pego de surpresa"

O jogador de futsal Bruno Taffy, de 31 anos, acordou com mensagens de familiares e amigos preocupados com a situação da Rússia depois da invasão do país à Ucrânia nesta quinta-feira (24). O fortalezense observa um clima tranquilo entre os conhecidos e acumula dúvidas sobre o conflito, mas não pretende voltar ao Ceará por enquanto.

Os olhos do mundo se voltaram com maior atenção para a região quando a Ucrânia declarou o início do ataque russo no país durante a madrugada dessa quinta-feira (24). Por volta de 1h30 da madrugada, pelo horário de Brasília, as autoridades ucranianas afirmaram que cerca de dez regiões do país foram atacadas.

"Aqui a gente também foi pego de surpresa, igual a de todo mundo aí, a gente acordou e viu as notícias. De repente, todo mundo aí no Brasil mandando mensagens e perguntando, mas a gente meio sem entender e sem informação", compartilha Bruno.

O atleta atua no clube MFK Tyumen, da Rússia, e foi convocado para a Seleção Brasileira de Futsal. Ele mora no país europeu desde o início de 2019 a mais de 2 mil km da capital Moscou.

Legenda: O jogador questiona sobre a continuidade dos campeonatos com a repercussão internacional, mas atividade seguem sem mudanças Foto: Arquivo pessoal

"Eu moro na Sibéria, um pouco distante do que está acontecendo. A Rússia é muito grande e a gente está bem afastado de tudo isso. É tanto que comentaram que na outra guerra que teve não chegou nem perto de ter nada (na cidade)", detalha.

Bruno Taffy Jogador de futsal Estamos bem tranquilos, parece que todo mundo também, pelo que comentam é algo que não vai para mais (grave). Que não vai acontecer algo pior. Então, a gente tenta acalmar os amigos e familiares, que querem saber, que acham que o negócio está muito tenso

O primeiro dia da invasão russa deixou pelo menos 57 mortos e 169 feridos, conforme informações oficiais de autoridades ucranianas. O cenário caótico também foi formado por longas filas de carro em postos de combustíveis. Tensão, no entanto, que não abrange quem está na Rússia.

"Aqui está diferente, as coisas estão mais tensas para o lado de lá (Ucrânia). Problemas, se ocorrer, vão ser mais da questão da economia. Essa tensão que está acontecendo do outro lado, não acredito que vá ter aqui, reflete.

Incertezas sobre a rotina

Bruno Taffy observa o cotidiano permanecer sem restrições, inclusive, sobre o campeonato de futsal do qual participa. "A gente tem uma semifinal para disputar em abril e aí veremos lá na frente o que vai acontecer"”, detalha.

Lá ele mora com a esposa, que já estava em Fortaleza durante o aumento da tensão entre os países, mas devido à tranquilidade na região, o jogador não pretende deixar o país no momento.

Legenda: Família e amigos demonstram preocupação diante das notícias dos ataques russos Foto: Arquivo pessoal

Ainda assim, as incertezas sobre o futuro do conflito entre os países - com a perspectiva da fuga de cidadãos da Ucrânia -, Taffy receia que possa ficar mais tempo sem ver a família.

"Eu nunca tinha ficado mais de um ano sem ir para minha casa e por conta da pandemia eu emendei uma temporada na outra e fiquei quase dois anos sem ir para o Brasil", frisa.