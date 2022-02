Cearense nascida no Crato vence concurso Miss Teen Universe

A estudante de moda Lívia Monteiro, 19, conquistou o título Miss Teen Beauty Universe 2022, em Bogotá, na Colômbia.

O concurso começou há 10 dias e foi a primeira vez que Lívia fez uma viagem internacional. Foram dois dias de confinamento, seis de concurso, o dia da final e o dia seguinte, foi de um passeio turístico por Bogotá. Esse foi o nono título da jovem.

Após o título, a estudante agora sonha em ajudar outras meninas a seguirem carreira de modelo. “Com toda essa visibilidade que ganhei é pensando em toda ajuda que eu posso dar às meninas. Pretendo montar um projeto para apoiá-las e ajudá-las a alcançarem esse sonho”, conta ela. Eram 35 candidatas de vários países do Mundo. O segundo lugar do concurso foi a miss República Dominicana. O maior desafio foi o tempo que teve para se organizar, principalmente com a questão financeira. “Não tive apoio de nenhuma das prefeituras do Cariri”, lamenta.

Legenda: Lívia Monteiro Miss Tenn Universo quer ajudar a outras modelos do Cariri Foto: Divulgação

Nos últimos sete anos, Lívia é a segunda Miss Teen Universo. Em 2014, a fortalezense Ana Kimberley Nogueira venceu o concurso. Ela levou, em forma do traje típico, o soldadinho do Araripe, ave encontrada somente nos municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha. “Cresci no pé da Chapada do Araripe. O soldadinho da araripe que é um pássaro único da nossa região e ele sempre esteve nos meus trajes. Eu já me vesti de soldadinho e a questão da preservação é uma bandeira que defendo”, conta.

Lívia conta que iniciar na carreira de modelo não foi fácil. Passou sete anos morando na Capital, quando começou a desfilar. “Fui pra Fortaleza com 12 anos fazer cursos de postura, oratória e etiqueta, de passarela. Só então tive as primeiras oportunidades no Cariri, mas foi muito díficil”, relembra. Justamente por isso, ela quer facilitar a vida de outras meninas que têm sonhos parecidos com o dela.

E se dizem que mãe de miss é leoa, a de Lívia não foge à regra.Foi a de Lívia, a cantora Mônica Monteiro, que costurou o traje típico da filha. “Ela é minha principal apoiadora e tem como tem uma veia artística, já cantou em várias bandas como a Capricho de menina, Desejo de Menina, ela acaba embarcando no meu sonho também”, diz.

Os próximos planos incluem se dedicar à divulgação do prêmio, que foi o último da categoria teen. O próximo que vai disputar ainda não foi decidido, mas já deve ser na categoria adulta.