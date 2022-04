Cearense é o primeiro lugar geral do Brasil no nível DELTA (Ensino Médio) na OBRL

Em 2021, mais de 56 mil estudantes de todo o Brasil inscreveram-se na VII Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico. Foram 310 escolas envolvidas, do Ensino Fundamental ao Médio. Os primeiros lugares de cada nível foram de diferentes escolas e localidades.

No nível DELTA (Ensino Médio), o primeiro lugar geral foi de Marco Antônio de Holanda Penaforte Neto, aluno do Colégio Santa Cecília, com nota máxima de 36,0. Nesse nível, houve 6 alunos que gabaritaram a prova, ocorrendo desempate no tempo de prova. As turmas olímpicas da escola levaram, no total, 34 medalhas. Acesse o resultado aqui.

A primeira vez que Marco Antônio de Holanda Penaforte Neto ganhou uma medalha em Olimpíada foi prata, na Olimpíada Brasileira de Raciocínio Lógico (OBRL). Ele estava no 8º ano e ingressava nas turmas olímpicas do Colégio Santa Cecília naquela época. Hoje ele está no 3º ano do Ensino Médio e, depois de tanto tempo, a OBRL retorna, desta vez levando-o ao topo: 1º lugar na última edição da OBRL, que teve a primeira fase em 2021 e só este ano realizou a segunda etapa, consequência dos contratempos de um ano em pandemia.

“Fiquei um pouco surpreso com o resultado, porque na prova da segunda fase caíram coisas que a gente não esperava, voltadas à lógica de programação. Coisas que a gente só conhece pelo interesse e curiosidade. Mas foi uma surpresa boa”, comemora. Ele pretende cursar Engenharia Mecatrônica na Universidade de São Paulo (USP).

A conquista tão expressiva veio depois de dois anos de pandemia, o que exigiu muitas adaptações tanto das escolas como dos alunos em seus métodos de estudos. A fórmula, parece, está na tranquilidade e generosidade de Marco Antônio. “A experiência dos anos, de fazer muitas provas, vai deixando a gente mais calmo. Tem muita gente sob pressão e realmente faz diferença manter a tranquilidade”, observa Marco Antônio. E finaliza: “Quero destacar os bons resultados da escola. No geral, foram 34 medalhas. Uma boa temporada olímpica”, comemora.

