Cearense cria fundação para empoderar mulheres e é convidada para evento da ONU: 'somos capazes'

Iniciar o próprio negócio é, para muitas mulheres, sinônimo de liberdade. Mas, para isso, é preciso estrutura, apoio e coragem – itens que podem ser raros para elas. É pensando em suprir parte dessa carência que a cearense Larissa DeLucca, 31, tem pautado a própria trajetória.

Criadora da Fundação Mulheres Aceleradas (FMA), que ensina gratuitamente e incentiva mulheres a empreender, a cearense foi convidada para a 67ª reunião da Comissão sobre a Situação das Mulheres (CSW-67, sigla em inglês), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) dedicado à igualdade de gênero e ao empoderamento feminino.

O evento acontece em março, na sede da ONU, em Nova York. Em toda a história da CSW, Larissa é a primeira nordestina a ser convidada.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela falou sobre o trabalho que a levou a ser reconhecida e convidada pelo órgão internacional.

“São 67 anos de evento, e nós, nordestinas, finalmente estaremos representadas com uma voz nossa. Pra mim, o maior significado disso é: ‘gente, é possível!’”, destaca a cearense, que largou um cargo de servidora pública, aos 18 anos, para abrir a própria empresa.

“Quando eu disse em casa, criança, que queria ser astronauta, nunca escutei um ‘isso não é possível, queira outra coisa’. Ouvi que se estudasse, conseguiria, e internalizei isso. Todas somos capazes”, pontua Larissa, resumindo o que tenta ensinar às mulheres que procuram a fundação presidida por ela.

‘Sou voluntária desde os 5 anos’

A ideia de criar uma instituição que auxiliasse mulheres na busca pela independência financeira – ofertando orientação, espaço e equipamentos – veio da avó. “Ela, mulher negra, criou 9 filhos sozinha, sem meu avô prover nada. Foi ela que vi como exemplo”, lembra.

Ao acessar “estudo e saúde de qualidade” no contexto do Ceará, Larissa se percebeu como privilegiada, “enquanto muitas mulheres não tiveram nem educação de base”.

A veia de querer ajudar o outro de forma concreta foi realçada ainda criança, aos 5 anos, quando participava de ações voluntárias da igreja – e em vez de “só orar”, queria “fazer”. Já adulta, pôs o desejo em prática.

Larissa DeLucca Ativista e empreendedora Sempre tive um olhar mais da pessoa humana: tem algo que que possa fazer, na prática, pra ajudar aquela pessoa?

A resposta chegou, então, na vida adulta. Após abrir uma agência de marketing digital, Larissa fixou como meta destinar parte dos lucros a causas sociais. Mas era pouco. “A virada de chave foi quando meus amigos disseram: ‘se você morrer, esse trabalho vai acabar’”, relembra.

‘Juntei mulheres que me inspiram’

Para plantar um trabalho perene e que desse frutos não só no Ceará, mas no Brasil e no exterior, a empreendedora se aliou a mulheres ao redor “para poder levantar outras”.

“Na minha empresa, eu não tinha ferramentas para ajudar mulheres empreendedores que não têm dinheiro para anúncios, não têm base de dados. Então juntei uma série de mulheres que me inspiram e abri a Fundação Mulheres Aceleradas, em 2021”, destaca a cearense.

O Ceará tem um dos maiores números de mulheres empreendedoras, e isso é muito fruto do que as mulheres sofrem, da tentativa de sair de situações violentas e de vulnerabilidade. Mas muitas não têm preparação pra isso.

Com pouco mais de 1 ano de atuação, a FMA já distribui conteúdos sobre empreendedorismo para todos os países de língua portuguesa (são pelo menos 9). Na sede física, em Fortaleza, há estúdios de podcast, sala de reuniões, biblioteca e outras estruturas a serem utilizadas por negócios chefiados por mulheres.

“Posso te ensinar a criar o melhor conteúdo do mundo, mas se você não tem instrumentos, não consegue. Quem é daqui pode ir até a fundação e criar o seu conteúdo lá. É super legal, porque vejo na prática as mulheres se encontrando e fazendo negócios entre si.”

Entre a coleção de histórias, Larissa guarda uma em especial. “Saindo de uma palestra, conheci uma mulher vendendo uns artigos na porta. Puxei assunto e ela falou que a família tinha tomado os 3 filhos dela, porque ela começou a namorar uma mulher”, inicia.

“Perguntei se ela queria ajuda, e ela começou a se envolver na fundação. E passou a enxergar oportunidade no mundo. Quando ela conseguiu reestruturar a vida e ter os filhos de volta, ela enviou um depoimento pra gente”, relembra Larissa.

‘Sinto que encontrei meu propósito’

O reconhecimento e o convite para participar da cúpula de mulheres da ONU nos Estados Unidos foram recebidos com surpresa, mas como literal realização de um sonho.

“Estou indo com olhos famintos, com vontade de aprender. Lá vão estar lideranças femininas do mundo todo, e o subtema é muito relevante pra realidade cearense.”

Os temas do 67º encontro da Comissão sobre a Situação das Mulheres são:

Tema prioritário: Inovação e mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas;

Inovação e mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas; Subtema: Desafios e oportunidades de alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas de zonas rurais.

Para Larissa, as discussões serão oportunas para ela se inspirar e colocar em prática algo que repousa nos planos, ainda não posto em prática: fazer as ações empreendedoras da fundação chegarem às mulheres do interior cearense.

“Eu conseguir que chegue na África foi maravilhoso. Mas só vou dizer que ‘cheguei lá’ quando as mulheres cearenses aproveitarem isso. A gente lança treinamento com vagas gratuitas e tem mais gente da África se inscrevendo do que aqui. O que explica isso?”, questiona.

É que antes de ensinar uma mulher a ser empresária, temos que ensiná-la a se ver como ente capaz. Ela precisa acreditar que consegue fazer.

A ideia, então, é que a FMA tenha estruturas em polos específicos do interior do Estado, “cidades que podem ser o primeiro pontapé das mulheres para esse universo”. “Porque temos gente inteligente, isso não nos falta. O que falta é oportunidade.”

Como ter acesso à Fundação Mulheres Aceleradas

Larissa explica que, por questões de segurança, só mulheres com agendamento prévio podem acessar a sede da FMA em Fortaleza. Para ter mais informações e se associar gratuitamente, é preciso entrar em contato pelo Instagram: @mulheresaceleradasoficial.

Há uma cota de participação para 4 grupos:

Mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica;

Mães solo em vulnerabilidade social;

Mulheres que por questões identitárias têm dificuldade de se inserir no mercado, como negras e transexuais;

Mulheres universitárias em situação de vulnerabilidade.

“Na fundação, nós conectamos essas mulheres, e muitas fazem negócios entre si. Damos subsídios e intermediamos para que tenham o que precisam e consigam crescer.”

