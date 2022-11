Ceará tem chuvas em 68 cidades e novo alerta para risco precipitações intensas em 18 municípios

Pelo menos 68 cidades do Ceará registraram chuva, entre as 7h de sexta-feira (4) e as 7h deste sábado (5). As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizadas até às 9h40min deste sábado, e apontam ainda que as maiores precipitações ocorreram em Aurora, com 127mm; e Ipueiras; 92mm.

Conforme os dados da Funceme, baseados nos postos de observação disponíveis, cidades da Região do Cariri, da Ibiapaba, do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e do Litoral de Fortaleza tiveram chuvas.

Já os municípios do Litoral de Pecém, do Litoral Norte e do Maciço de Baturité não tiveram precipitações.

Maiores precipitações registradas

Aurora: 127 mm

Ipueiras: 92 mm

Piquet Carneiro: 80 mm

Itatira: 73 mm

Ararendá: 68 mm

Risco de novas chuvas intensas

Além disso, neste sábado (5), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta que 18 cidades do Estado apresentam risco de chuvas intensas.

Nesse caso, com a chamada classificação de nível 2, as chuva podem ocorrer entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm no dia, com possibilidade também de ventos intensos com rajadas de 60 até 100 km por hora.

O Inmet destaca que pode haver risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta emitido pelo Inmet neste sábado tem validade vigente até as 11h de domingo (6), mas pode ser renovado a depender das condições climáticas.

Veja lista de cidades com alerta de chuvas intensas

Abaiara

Aiuaba

Araripe

Assaré

Barbalha

Brejo Santo

Campos Sales

Crato

Jardim

Jati

Mauriti

Missão Velha

Nova Olinda

Penaforte

Porteiras

Potengi

Salitre

Santana do Cariri