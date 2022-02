Ceará tem chuva em pelo menos 95 municípios entre sexta-feira (18) e sábado (19)

Entre as 7h dessa sexta-feira (18) e as 7h deste sábado (19), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) contabilizou chuvas em 95 municípios do Estado.

O maior volume no intervalo ocorreu em Beberibe, no Litoral de Fortaleza, com 132,2 milímetros no posto Paripueira, e 63 milímetros no posto de mesmo nome do município.

Principais acumulados

Beberibe (Posto Paripueira) 132,2 mm

Maranguape (Posto Fazenda Columinjuba) 78 mm

Fortim (Posto Fortim) 72 mm

Beberibe (Posto Beberibe) 63 mm

Maranguape (Posto Maranguape) 57 mm

Itapipoca (Posto Arapari) 56,2 mm

Maracanaú (Posto Maracanaú) 52 mm

Fortaleza (Posto Castelão) 49,7 mm

Ararendá (Posto Santo Antônio) 47 mm

Previsão do tempo

Sábado - 19/02/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões

Domingo - 20/02/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões

Segunda - 21/02/2022

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada em todas as macrorregiões