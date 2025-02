Ceará tem avisos de chuvas intensas para 102 cidades entre sábado e domingo; veja lista

Deve chover no Ceará na maioria dos municípios, entre este sábado (8) e a manhã de domingo (9). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois avisos de chuvas intensas, que abrangem 102 cidades.

As chuvas devem se concentrar em Fortaleza, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Região Norte e Litoral Oeste do Estado.

O aviso de Perigo, com chuvas entre 30 e 60 mm/hora ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (de 60 a 100 km/hora), abrange 15 cidades. O Inmet informa ainda sobre o "risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas".

Já o aviso de Perigo Potencial abrange as 102 cidades (inclusive os 15 municípios que também têm o aviso de Perigo). A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40 a 60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Confira a lista de municípios cearenses:

Chuvas Intensas - Aviso de Perigo:

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Chaval

Coreaú

Granja

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Moraújo

Senador Sá

Tianguá

Uruoca

Viçosa do Ceará

Chuvas Intensas - Aviso de Perigo Potencial:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracoiaba

Ararendá

Aratuba

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Carnaubal

Cascavel

Catunda

Caucaia

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Croatá

Cruz

Eusébio

Forquilha

Fortaleza

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ipu

Ipueiras

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Russas

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Paramoti

Pentecoste

Pindoretama

Pires Ferreira

Poranga

Redenção

Reriutaba

Russas

Santana do Acaraú

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tamboril

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Viçosa do Ceará