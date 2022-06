Ceará tem 7 mortes e 98 casos de meningite entre janeiro e maio de 2022; saiba como se proteger

Com 98 diagnósticos de meningite, entre janeiro e maio, 7 cearenses perderam a vida por causa de uma doença prevenível com vacinas neste ano - proteção cada vez menos buscada pela população.

Em cinco meses, três cearenses foram diagnosticados com a doença meningocócica e um deles morreu. Em relação às outras meningites, 95 pacientes foram notificados com a inflamação e 6 deles morreram.

Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), atualizados no dia 31 de maio, fornecidos pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Ainda pelo Sinan, 22 pessoas morreram por meningite no último ano e 27 em 2020.

Mas qual a diferença entre doença meningocócica e meningite? Meningite é uma inflamação da membrana que recobre o cérebro e pode ser causada por bactérias, fungos, parasitas e vírus, como explica a pediatra, Vanuza Chagas.

“Uma bactéria chamada meningococo é a causadora da doença meningocócica, uma forma muito grave, que pode atingir a corrente sanguínea, causando a meningococcemia, com alto índice de mortalidade”, detalha.

Entre os causadores da doença meningocócica, os mais frequentes são os sorogrupos A, B, C, W e Y, como detalha a especialista. O tipo C e B são os principais.

Vanuza Chagas Médica Pediatra É uma doença muito grave, que pode deixar sequelas como surdez, amputação de membros, levar os pacientes para internação prolongada, inclusive em UTI, e tem alto índice de mortalidade

Estão disponíveis 4 tipos de vacinas contra meningites para crianças e 1 outra para adolescentes, conforme a Secretaria da Saúde.

BCG: Prevenção contra formas graves de tuberculose (incluindo o tipo de meningite causada pela doença) - aplicação em dose única ao nascer.

Pentavalente: Prevenção contra meningite e infecções causadas pelo H. influenzae tipo B - aplicação aos 2, 4 e 6 meses de vida.

Pneumocócica 10 valente: Prevenção contra doenças invasivas e otite média aguda causadas por Streptococcus pneumoniae - aplicação aos 2, 4 e 12 meses.

Meningocócica C conjugada: Prevenção da doença sistêmica causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C - aplicação aos 2, 4 e 12 meses.

Meningocócica ACWY: Prevenção contra meningite e infecções causadas pela bactéria

Meningococo dos tipos A, C, W e Y. Meningocócica - aplicação em dose única aos 11 e 12 anos.

Proteção das vacinas

A resposta do organismo às vacinas gera em torno de 95% de proteção para a doença meningocócica, como exemplifica a especialista.

“Então, a tendência é que, por as pessoas não estarem se vacinando, esses números aumentem e mais pessoas descobertas pela vacina, principalmente, as crianças menores de 5 anos, que são as maiores vítimas dessas doenças”, conclui.

Legenda: Todas as doses da vacina são importantes para fortalecer o sistema imunológico contra as várias formas de meningite Foto: Helene Santos

O cumprimento da aplicação das doses é indispensável para garantir a melhor proteção contra a doença. Pacientes com imunização incompleta, ou aqueles com doenças que comprometem a imunidade, estão mais vulneráveis aos casos graves e mortes por meningite.

Apesar da disponibilidade da proteção, cada vez menos pessoas estão buscando os postos de saúde para garantir a vacina. No Ceará, a meta de 95% de imunização não é alcançada desde 2019 para a vacina Meningococo C.

Os adolescentes, como acrescenta Vanuza, são parte de um grupo transmissor assintomático. Eles podem, por exemplo, transmitir meningite para pessoas não vacinadas.

"A queda da cobertura vacinal é uma das coisas que mais nos preocupa, com todas as doenças que podem levar a óbitos, como sarampo, poliomielite, influenza. Infelizmente, a população não tem aderido da forma devida às campanha de vacinação”, frisa.

O Ministério da Saúde indica sintomas e tratamentos conforme a causa da meningite. Confira as principais informações:

MENINGITES VIRAIS (QUADRO MAIS LEVE)

Sintomas:

Semelhantes aos das gripes e resfriados

Febre

Dor de cabeça

Rigidez na nuca

Perda do apetite

Irritação

Tratamento:

Os medicamentos combatem febre e dor e são úteis para aliviar os sintomas.

MENINGITES BACTERIANAS (QUADROS MAIS GRAVES)

Sintomas:

Febre alta

Mal-estar

Vômitos

Dor forte de cabeça e no pescoço

Dificuldade para encostar o queixo no peito

Manchas vermelhas espalhadas pelo corpo

Nos bebês, a moleira fica elevada.

Tratamento:

Uso de antibióticos aplicados na veia do paciente. Isso precisa acontecer com agilidade para evitar complicações e sequelas.

Já as meningites causadas por fungos ou pelo bacilo da tuberculose, como informa o Ministério da Saúde, exigem tratamento prolongado à base de antibióticos e quimioterápicos por via oral ou aplicados na veia.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE