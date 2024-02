Ceará tem 35 cidades com risco de chuvas intensas até esta segunda (5), alerta Inmet; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo — o menos intenso na escala de três —, nesse domingo (4), avisando sobre a possibilidade de "perigo potencial" de chuvas intensas para 35 municípios do Ceará, até esta manhã de segunda-feira (5).

As cidades que podem ser afetadas pela previsão estão nas regiões Noroeste Cearense e Sertões Cearenses. Conforme a instituição, há risco dessas localidades registrarem precipitações de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

O alerta do órgão, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), detalha ainda que há possibilidade baixa de risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas. No entanto, fornece algumas recomendações:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além do Ceará, outros estados do País também são listados nas áreas de risco de chuvas. Em alguns casos, como em parte do Mato Grosso, de Tocantins, de Rondônia, do Amazonas, de Goiânia e do Pará, o aviso é ainda mais elevado (recebendo alerta laranja — segundo mais intenso na escala do Inmet) e avisa sobre o perigo intermediário de chuvas intensas.

CONFIRA CIDADES COM RISCO DE CHUVAS INTENSAS: