Ceará registra chuva em mais de 60 cidades entre sexta (7) e sábado (8); veja locais

O Ceará registrou chuva em pelo menos 64 municípios entre as 7h de sexta-feira (7) às 7h deste sábado (8), segundo dados levantados no sistema da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). As precipitações observadas foram de volume médio, com a maior delas sendo em Maranguape e Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde foi contabilizado 74mm de água.

Outras precipitações semelhantes foram registradas em Maracanaú (69mm) e Horizonte (56mm). Já Fortaleza teve baixo nível de chuvas, com a maior deles sendo 28,4mm, no posto Castelão.

Principais acumulados

Maranguape (posto Fazenda Columinjuba): 74mm

Pacajus (posto Itaipaba): 74mm

Maracanaú (posto Maracanaú): 69mm

Horizonte (posto Horizonte): 56mm

Graça (posto Graça): 53mm

Paramoti (posto Assentamento Papel): 50mm

Russas (posto Sítio Timbauba Macore): 49,6mm

Russas (posto Capim Grosso): 48mm

Morada Nova (posto Aruaru): 47mm

Granja (posto Sambaiba): 45mm

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, a tendência para este fim de semana é de chuva em todas as macrorregiões do Estado, com os maiores acumulados de chuvas ocorrendo na faixa litorânea e na Ibiapaba, com os períodos mais favoráveis a chuva na madrugada e na tarde. No Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém nos períodos da madrugada e início da manhã, enquanto nas demais regiões no período da tarde e da noite.

Sábado (8)

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Litoral Norte, no Litoral do Pecém, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. No oeste do Sertão Central e Inhamuns, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada no Litoral Norte, Litoral do Pecém, no Cariri, na Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité e no Cariri, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Domingo (9)