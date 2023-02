Ceará registra chuva em 83 cidades neste domingo; veja previsão para o início da semana

O Ceará registrou chuvas em ao menos 83 cidades entre as 7h de sábado (25) e as 7h deste domingo (26). As informações são do balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado até as 11h10 deste domingo. O município de Jardim, no Cariri, registrou as maiores precipitações, com o acumulado de 52 milímetros.

Neste intervalo de 24 horas, o acumulado de chuvas em Fortaleza foi de apenas 7,8 mm de chuva, segundo a Funceme.

Para este domingo (26), a previsão é de chuva em todas as macrorregiões e os maiores acumulados poderão ocorrer sobre a faixa litorânea, a Ibiapaba, no Cariri e o centro-oeste do Sertão Central e Inhamuns, ao longo do dia, de acordo com a Funceme.

Nas demais regiões, espera-se chuva entre à tarde e à noite, de intensidade variando de fraca a moderada

Maiores acumulados nas 24 horas

Jardim: 52 mm Amontada: 51 mm Ararendá: 37 mm Irauçuba: 37 mm Santana do Acaraú: 35.4 mm Acarape: 34 mm Tejuçuoca: 33 mm Cruz: 33 mm Porteiras: 32 mm Morada Nova: 30 mm

Início da semana

Para segunda-feira (27), a previsão é de chuvas entre a madrugada e o período da manhã o centro-norte do Ceará (Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba e norte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

A intensidade deve variar de fraca a forte, podendo ocorrer acumulados elevados.

Nas demais regiões, diz a Funceme, a tendência é de que a chuva deverá ocorrer de forma isolada e passageira e, preferencialmente, entre a tarde e noite.

Já na terça-feira (28) a previsão é de “céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões”.

;